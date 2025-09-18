籃球》昔日璞園子弟兵簡浩升格主帥 許晉哲獻祝福：跨出這一步不容易

簡浩退役接任夢想家總教練。（資料照，記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕40歲射手簡浩休賽季宣布卸下戰袍，接任夢想家總教練，他的生涯巔峰時期在璞園度過，週六的引退賽也將對決前東家璞園體系的PLG領航猿，昔日曾率領璞園締造4連霸的富邦勇士現任領隊許晉哲受訪回憶對簡浩的第一印象，同時也對他的生涯新篇章表達祝福。

簡浩2007年返台加盟璞園建築，當時是許晉哲接掌兵符第二年，他回憶，「簡浩那時候跟毛加恩兩個人都是又帥又會打球，個人特色非常鮮明，簡浩外線出手非常好，毛加恩則是運球很出色。」

在許晉哲眼裡，球員時期的簡浩是休息室的開心果，「他活潑好動，很能帶動球隊氣氛，這是很多球員沒有的特質，有些球員喜歡耍酷，但他很會耍寶，活絡球隊氣氛。」

簡浩今年決定結束17年職業生涯，且退役後直接轉任夢想家總教練，許晉哲坦言，得知消息時確實有點驚訝，「沒有想到他會朝教練這個方向走，他其實也滿適合管理職的，但還是非常替他高興，身為曾經帶過他的教練，我也與有榮焉。」

許晉哲同時認為，很多仍有身手的球員都會選擇繼續征戰沙場，簡浩做出這個決定不容易，「他還可以打，但他退下來，這個位置就能留給他的隊友，選擇跨出這一步非常艱難，但他願意承擔這份總教練的責任，親自經歷過後應該就會知道當球員很幸福，總教練要承擔的壓力不少。」

許晉哲2015年率領璞園締造4連霸壯舉，簡浩也是當年冠軍成員，被問及是否能給予執教上的建議，許晉哲謙稱，「說建議不敢，我覺得現在年輕教練每個人都有不同的特色，就是看他想要往哪一個方向走，如何塑造球隊文化。」

許晉哲透露，簡浩幾天前曾致電邀請他到台中參加引退賽，不過自己因當天勇士隊將與日本B聯盟島根魔術進行交流賽不克前往，雖然很可惜無法到場見證退役儀式，但許晉哲表示，簡浩是當年璞園麾下首位成為總教練的子弟兵，也算是有特別的意義，新賽季期待看到他與台北戰神總教練許皓程進行本土主帥對決。

富邦勇士領隊許晉哲。（資料照，記者陳志曲攝）

