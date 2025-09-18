晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》小熊自2020年首闖季後賽、全隊噴香檳慶祝 教頭深有感觸

2025/09/18 07:47

小熊闖進季後賽。（法新社）小熊闖進季後賽。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕芝加哥小熊今天在客場以8比4擊敗匹茲堡海盜，小熊隊以88勝64敗居國聯中區第二、居國聯外卡第一的位置，這是小熊隊自2020年後，首度挺進季後賽戰場。小熊全隊賽後在海盜隊客隊休息室開香檳慶祝，總教練康索（Craig Counsell）表示，「在一般的工作中，你不會有這種機會，能夠一起慶祝、互相噴灑香檳，你根本沒這機會做，對吧？」

小熊首局靠對方在滿壘時投手犯規送1分，接著哈普（Ian Happ）兩分砲、巴拉斯特羅斯（Moises Ballesteros）敲陽春砲，單局進帳4分。海盜打線1局下巴特（Joey Bart）敲三分砲追分，2局下38歲「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）在滿壘選保送擠回1分，雙方戰成4比4平手。

小熊打線6局上靠布許（Michael Busch）高飛犧牲打、哈普和老將透納（Justin Turner）各敲適時安，單局進帳3分超前比數。透納8局上再擊出關鍵安添加1分保險分。小熊最終贏球，確定提前晉級季後賽。

小熊闖進季後賽，日籍好手鈴木誠也開心慶祝。（法新社）小熊闖進季後賽，日籍好手鈴木誠也開心慶祝。（法新社）

小熊隊前一次挺進季後賽是在2020年縮水賽季，當時受到疫情影響，沒有做慶祝活動。這也是小熊隊自2018年以來，首度在162場完整賽季中拿到季後賽門票。

康索說，「這是一個艱辛的賽季，但現在可以慶祝我們拿到第一個目標。我們已經達到第一個目標，這很令人興奮，對這一年來一直在奮戰的每個人，對所有努力工作把我們帶到這個位置的人，這是一件開心的事情。」

此戰先發3局失4分的小熊先發波伊德（Matthew Boyd）說，「當你身在其中時，你會以為這每年都會發生，但事實和現實是，這真的很難做到...這對我們所有人都意義重大，我們還沒有結束，這才是最重要的事情。」

「我們在2020年曾闖進季後賽，但這次是在完整162場例行賽做到這事是完全不同。」小熊二壘手霍納（Nico Hoerner）表示，棒球是一項需要毅力和團隊精神的運動，能像這樣慶祝真的很特別。顯然這不是我們的最終目標，但這在過程中仍是一個
巨大的里程碑，能和這群隊友一起慶祝真的很棒。」

小熊隊距離國聯中區龍頭的釀酒人有4.5場勝差，仍有機會爭奪分區龍頭。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

