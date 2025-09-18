晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》42歲韋蘭德寫125年神紀錄！ 巨人延長賽擊敗響尾蛇續拚季後賽

2025/09/18 07:30

韋蘭德7局無失分好投，近4戰先發豪寫125年神紀錄。（美聯社）韋蘭德7局無失分好投，近4戰先發豪寫125年神紀錄。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今天與響尾蛇普法特（Brandon Pfaadt）上演投手大戰，最終兩隊在延長賽分出勝負，巨人11局上半灌進4分大局，以5：1擊敗響尾蛇，目前巨人距離季後賽仍有2.5場勝差。

巨人與響尾蛇兩隊目前都在爭搶國聯外卡第三種子的行列當中，韋蘭德繳出7局被打3安、送出3K、2BB好投，而普法特更是投9局只被打1支安打，飆出7K只有1BB的好投，兩隊正規9局打完都無法越雷池一步，以0：0進入延長賽。

延長賽10局兩隊依舊無法得分，11局上半巨人英卡納西恩（Jerar Encarnacion）、考斯（Christian Koss）安打進帳3分迫使響尾蛇換投，換投後麥克雷（Grant McCray）高飛犧牲打與德弗斯（Rafael Devers）適時安打助隊灌進5分大局，11下響尾蛇僅得1分苦吞敗仗。

巨人辛苦奪勝終結近期4連敗，目前仍以2.5場勝差暫時落後給大都會，響尾蛇則在被終止4連勝後，以2.0場暫時落後給大都會，兩隊仍有機會闖進季後賽，不過接下來巨人要面對國西龍頭道奇，響尾蛇則要對到國東龍頭費城人。

韋蘭德今天7局好投無失分，最近4場先發只掉1分以下，大聯盟報導指出，在過去125個賽季以來，能夠在42歲以上繳出如此表現的投手，只有2005年的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）。

