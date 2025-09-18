晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

洛杉磯奧運門票每張848元 抽籤制分配購票時段

2025/09/18 07:33

2028年洛杉磯奧運籌備委員會（LA28）今天公布售票方式。（美聯社）2028年洛杉磯奧運籌備委員會（LA28）今天公布售票方式。（美聯社）

〔中央社〕2028年洛杉磯奧運籌備委員會（LA28）今天公布售票方式，單張門票28美元（約新台幣848元），2026年1月開始登記購票，以抽籤方式分配購票時段。

洛杉磯奧運開幕典禮在2028年7月14日舉行，主辦單位今天公布第一階段的購票方案，大會執行長胡佛（Reynold Hoover）表示，無論是在地家庭，或專程來洛杉磯的國際旅客，都能滿足需求。

主辦單位發布新聞稿指出，2026年1月開放登記購票，接著透過抽籤方式，分配購票時段，2026年起陸續釋出票券。單張門票售價28美元，場館所在城市居民享優先購票。

除了單張門票，大會與旅遊業者合作，將在2026年初推出包含住宿、交通、優先席位與場內外體驗的套裝行程。

據報導，2024年巴黎奧運賣出950萬張門票。依照往例，奧運搶手的觀賽項目包括田徑、游泳、體操、籃球以及開幕式與閉幕式。

除了公布售票方式，LA28近日宣布美國連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）為2028年洛杉磯奧運及帕運的官方指定咖啡品牌。選手村將設置一間特別版的咖啡館，為世界各地選手服務。比賽場館和志工中心也都會提供星巴克咖啡。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中