晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平季後賽「三刀流」可行嗎？ 官網分析道奇潛在問題

2025/09/18 07:46

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在昨天締造「50轟、50K」的里程碑後，鬆口透露自己願意在季後賽實現投、打、守「三刀流」，大聯盟官網撰文分析該想法的可行性。

官網記者哈里根（Thomas Harrigan）提到，大谷三刀流對道奇來說可能會是一個潛在問題，因為根據目前的規則來說，大谷翔平若先發投球後被換下場，他能夠繼續擔任指定打擊。然而，如果他想要擔任先發指定打擊並後援投球的話，道奇將會在大谷翔平後援退場後，失去他的指定打擊。

至於解決的方式為何，哈里根指出那就是讓大谷翔平擔任外野手，不過大谷翔平只在2021年效力天使時在外野出賽7場（右外野6場、左外野1場），隨後就再也沒有在外野出賽過。大谷翔平在大聯盟生涯也從未擔任過後援投手，不過在2023年世界棒球經典賽冠軍戰時，大谷翔平曾對上美國時擔任終結者，上演跟楚奧特（Mike Trout）的經典對決。

儘管大谷翔平願意鎮守外野，但羅伯斯（Dave Roberts）在受訪時曾透露，大谷翔平來到道奇隊以後，一顆外野飛球都沒有接過，代表他缺乏外野守備的練習。因此儘管羅伯斯很欣賞子弟兵的想法：「但我不確定會是什麼樣子。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中