MLB》大谷翔平季後賽「三刀流」可行嗎？ 官網分析道奇潛在問題

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在昨天締造「50轟、50K」的里程碑後，鬆口透露自己願意在季後賽實現投、打、守「三刀流」，大聯盟官網撰文分析該想法的可行性。

官網記者哈里根（Thomas Harrigan）提到，大谷三刀流對道奇來說可能會是一個潛在問題，因為根據目前的規則來說，大谷翔平若先發投球後被換下場，他能夠繼續擔任指定打擊。然而，如果他想要擔任先發指定打擊並後援投球的話，道奇將會在大谷翔平後援退場後，失去他的指定打擊。

至於解決的方式為何，哈里根指出那就是讓大谷翔平擔任外野手，不過大谷翔平只在2021年效力天使時在外野出賽7場（右外野6場、左外野1場），隨後就再也沒有在外野出賽過。大谷翔平在大聯盟生涯也從未擔任過後援投手，不過在2023年世界棒球經典賽冠軍戰時，大谷翔平曾對上美國時擔任終結者，上演跟楚奧特（Mike Trout）的經典對決。

儘管大谷翔平願意鎮守外野，但羅伯斯（Dave Roberts）在受訪時曾透露，大谷翔平來到道奇隊以後，一顆外野飛球都沒有接過，代表他缺乏外野守備的練習。因此儘管羅伯斯很欣賞子弟兵的想法：「但我不確定會是什麼樣子。」

