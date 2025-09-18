MLB》洋基44盜潛力股被交易到光芒！ 美媒直言很適合

圖爾（右）被送往光芒。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在季中將前大物外野手佩雷拉（Everson Pereira）交易給光芒換取快腿卡巴列羅（José Caballero），今天兩隊宣布後續包裹細節，洋基外野潛力股圖爾（Marshall Toole）也被送往光芒隊。

現年22歲的圖爾是洋基在2024年選秀會上第15輪451順位選下的大學外野手，他在加入職業後共打113場1A的比賽，被三振率20.6%跟保送率15.2%都相當出色，打擊三圍.298/.413/.462，wRC+148，共60次盜壘嘗試成功52次，本季則有44次盜壘成功。

《MLBTR》指出，雖然圖爾帳面上的成績很優異，但也有需要注意的地方，像是他只敲出6支全壘打，BABIP高達3成80，而且以1A來說，22歲的年齡算是偏大，在交易前他也沒有被排在洋基農場前30名。

但《MLBTR》認為，圖爾是很符合光芒類型的球員，雖然沒有很出色的名氣但有些很有趣的能力，過往光芒球團曾把一些這樣的球員養成大聯盟球員，不過對圖爾來說，他可能還需要一點時間。

