MLB》王者釀酒人傳壞消息！昆塔納小腿拉傷、終結者梅吉爾復原不順

昆塔納。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕聯盟戰績最佳的釀酒人今日傳出壞消息，陣中36歲先發投手昆塔納（Jose Quintana）因左小腿拉傷被放入15天傷兵名單，今年例行賽提早畫下句點，起始時間回溯至美國時間周一。

昆塔納在美國時間14日對上紅雀的比賽中，4局上半讓費爾米恩（José Fermín）擊出一壘滾地球，投手下丘補位後順利抓到第3出局，但回到休息室的途中有些不太舒服，接著5局上球隊就提早動用牛棚，並讓他到醫院接受核磁共振檢查，並在今天將他放入傷兵名單。

請繼續往下閱讀...

今年轉隊到釀酒人的昆塔納，24場的出賽皆擔任先發，戰績11勝7敗，防禦率3.96，ERA+106。

而釀酒人今日也將牛棚投手米爾斯（Nick Mears）從15天傷兵名單中移除，也順勢填補了昆塔納的空缺，今天面對天使馬上獲得出賽機會，中繼1局挨了沃德（Taylor Ward）一發全壘打失掉1分。

除此之外，因右屈肌拉傷自美國時間8月27日起，就一路待在傷兵名單的終結者梅吉爾（Trevor Megill），原先預計在今天賽前要進行傳接球，但根據總教練墨菲（Pat Murphy）表示，進度不如他們預期的順利，「情況並不是太好，雖然沒有異常的情況，但他不想再勉強自己，我們都希望他能在季後賽前回到賽場。」

梅吉爾今年49場的後援出賽，46局的投球送出58次三振，拿下30次救援成功，防禦率2.54，每局被上壘率1.15。

梅吉爾。（資料照，路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法