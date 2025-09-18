晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》王者釀酒人傳壞消息！昆塔納小腿拉傷、終結者梅吉爾復原不順

2025/09/18 09:40

昆塔納。（資料照，路透）昆塔納。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕聯盟戰績最佳的釀酒人今日傳出壞消息，陣中36歲先發投手昆塔納（Jose Quintana）因左小腿拉傷被放入15天傷兵名單，今年例行賽提早畫下句點，起始時間回溯至美國時間周一。

昆塔納在美國時間14日對上紅雀的比賽中，4局上半讓費爾米恩（José Fermín）擊出一壘滾地球，投手下丘補位後順利抓到第3出局，但回到休息室的途中有些不太舒服，接著5局上球隊就提早動用牛棚，並讓他到醫院接受核磁共振檢查，並在今天將他放入傷兵名單。

今年轉隊到釀酒人的昆塔納，24場的出賽皆擔任先發，戰績11勝7敗，防禦率3.96，ERA+106。

而釀酒人今日也將牛棚投手米爾斯（Nick Mears）從15天傷兵名單中移除，也順勢填補了昆塔納的空缺，今天面對天使馬上獲得出賽機會，中繼1局挨了沃德（Taylor Ward）一發全壘打失掉1分。

除此之外，因右屈肌拉傷自美國時間8月27日起，就一路待在傷兵名單的終結者梅吉爾（Trevor Megill），原先預計在今天賽前要進行傳接球，但根據總教練墨菲（Pat Murphy）表示，進度不如他們預期的順利，「情況並不是太好，雖然沒有異常的情況，但他不想再勉強自己，我們都希望他能在季後賽前回到賽場。」

梅吉爾今年49場的後援出賽，46局的投球送出58次三振，拿下30次救援成功，防禦率2.54，每局被上壘率1.15。

梅吉爾。（資料照，路透）梅吉爾。（資料照，路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中