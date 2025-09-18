MLB》道奇鐵捕史密斯本週無法歸隊 曾挨頭部觸身球的馬恩西有頭暈症狀

道奇明星鐵捕史密斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星鐵捕史密斯（Will Smith）在美國時間9月13日因右手挫傷進10天傷兵名單，原本預計最快週末可以歸隊。但道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前受訪表示，史密斯的狀況沒有變得更糟，但他在本週末還無法回到球隊。

羅伯斯表示，史密斯今在牛棚接捕道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的投球，這是一件好事，「不過，他還沒有做打擊和傳球，這並不是一個需要太擔心的狀況，也不是一個能太樂觀的情況。」羅伯斯說，預計史密斯會在下週做實戰投打練習。

現年30歲的史密斯本季出賽110場，交出17轟、61分打點，打擊率2成96的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.901。今年也是入選明星賽。

道奇馬恩西日前曾挨頭部觸身球。（資料照，美聯社）

此外，道奇強打馬恩西（Max Muncy）在美國時間9月13日面對巨人之戰中挨頭部觸身球，前天仍以先發三壘手出賽，昨天則以代打身分上場。羅伯斯說，馬恩西昨晚仍感覺有點頭暈，「他很好，今天感覺好多了，我只是想多給他一天（休息）。」

馬恩西本季出賽95場，繳出18轟、65分打點，打擊率2成50的表現，OPS為0.865。

