MLB》連2季締造「50、50」偉業！ 打擊教練透露大谷翔平特別之處

〔體育中心／綜合報導〕日本巨星大谷翔平在加盟道奇後連續兩個賽季都敲出50發全壘打，打擊教練貝特斯（Aaron Bates）在受訪時透露他的不凡之處，並解釋他從去年開始起就已經在為投打二刀流做出調整。

大谷翔平在加盟道奇首年，在為重返投手丘進行復健時，仍締造單季54轟、59盜，大聯盟史上第一次「50轟、50盜」的成就；今年大谷翔平重拾投打二刀流，依舊在昨天締造另一項新的「50轟、50K」，同樣也是大聯盟史上第一人偉業。

根據日媒《日刊體育》報導，貝特斯在接受訪問時提及打者大谷的優異之處，在於他能夠在兼具準確度的情況下還保有出色的揮棒速度。大谷翔平本季的揮棒平均速度為75.9英哩，排名大聯盟第16名，第一名是海盜怪力男克魯茲（Oneil Cruz）的78.8英哩。

貝特斯提到，大谷翔平能夠在不犧牲準度的範圍內，盡可能維持快速揮棒，克魯茲因為身高201公分，能夠產生出很快的揮棒速度，但即便揮得快也不能犧牲擊球準度。翔平在保持準度的同時也可以揮得非常快。因此即便沒有完全逮中球也可以揮出全壘打，貝特斯認為，大概用8成力道去揮棒是最理想的。

本季大谷翔平有微幅調整他的打擊站姿，寬度從33.2吋提升到36.8英吋，不過貝特斯指出，大谷其實常常調整站姿，不會因為站得比較開就轟比較多，站得比較窄就不會轟。重點在下半身的使用，藉由站得寬來保持穩定。去年大谷左外野方向的飛球打得比較多，今年則是對變化球的拉打比較多，不過貝特斯直言，這主要涉及到配球與身體狀況等因素，才會導致如此結果。

大谷翔平在球隊被賦予很大的自由，教練幾乎都不會對他提出有關技術上的建議，因為每個選手都有他們自己的動作與風格。貝特斯解釋，翔平幾乎沒有陷入過迷惘、需要尋求幫助的情況，大谷的問題通常很小，都是在進行細微的調整，大谷本人最重視的就是打擊時機。貝特斯還透露，佛里曼（Freddie Freeman）幾乎不會改變，貝茲（Mookie Betts）則時常會改變。

大谷翔平在今年重拾二刀流是否影響打擊狀態？貝特斯指出，其實大谷在去年開始到今年準備的流程都相同，因為他去年就已經預見今年的情況才刻意這麼做。大谷翔平主要是在比賽開始前20到25分鐘於室內打擊區進行練習，更偏向暖身而非大量揮棒，儘管有時候流程會有不同，但大致上不變。

