體育 棒球 MLB

MLB》金河成轉戰勇士打擊率高達3成 小笠原慎之介失3分、ERA破7

2025/09/18 10:14

勇士韓籍游擊手金河成。（美聯社）勇士韓籍游擊手金河成。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士韓籍游擊手金河成今天單場2安2打點，勇士打線後面4局灌進9分，最後在客場以9比4逆轉擊敗國民，勇士收下5連勝。國民日籍左投小笠原慎之介僅投1局失3分，本季防禦率升至7.41。

勇士隊前5局打完以0比3落後，第6局起勇士隊局局有得分，6局上鮑德溫（Drake Baldwin）適時安、歐蘇納（Marcell Ozuna）追平長打、阿瓦瑞茲（Nacho Alvarez Jr.）超前安打，幫助勇士單局進帳4分逆轉戰局。勇士強打歐森（Matt Olson）第7局敲陽春砲添分，第8局歐蘇納再擊出長打追加1分。

小笠原慎之介。（美聯社）小笠原慎之介。（美聯社）

國民隊第9局派出小笠原慎之介後援，先賞1次三振後，連續被敲3安，讓勇士靠高飛犧牲打拿1分。接著金河成擊出帶有2分打點的關鍵安打，助勇士單局再拿3分，奠定勝基。

本季從光芒轉戰勇士的金河成，全場4打數2安2打點，選到1次保送，今年為勇士出賽15場，貢獻1轟、8分打點，打擊率3成27，整體攻擊指數（OPS）為0.794。

金河成今年開季養傷，直到7月才回到大聯盟賽場，卻在8月下旬遇到下背部發炎。金河成整季出賽39場，有3轟、13分打點，打擊率2成57的成績。

小笠原慎之介今後援1局用18球，被敲5安失掉3分，送1次三振，這是他在9月份7場出賽中第5場掉分，單月防禦率高達11.70。

旅美首年的小笠原慎之介，本季出賽20場有2場先發，拿到1勝1敗、防禦率7.41，共投34局被敲39安，賞27次三振，丟16次保送、3次觸身球，被打擊率為2成93，每局被上壘率（WHIP）為1.62。

