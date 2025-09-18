MLB》馬查多滿貫彈助教士緊咬道奇 莫瑞亨後援12勝創隊史新高

教士球星馬查多敲滿貫彈。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士球星馬查多（Manny Machado）今天在第5局轟出超前滿貫砲，幫助教士隊在客場以7比4擊敗大都會。教士隊以83勝69敗居國聯西區第二，與國西龍頭道奇有1.5場勝差。若道奇今天輸球，雙方勝場差就只剩下1場。

教士首局靠西茲（Gavin Sheets）高飛犧牲打拿1分，1局下大都會強打阿隆索（Pete Alonso）敲陽春砲追平。2局上教士柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲適時安超前1分，4局下大都會馬堤（Starling Marte）回敬陽春彈追平。

馬查多在5局上轟出滿貫砲，這是他本季第26轟，幫助教士要回領先。大都會強打索托（Juan Soto）、捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）各敲陽春砲追分，9局上教士勞瑞安諾（Ramon Laureano）擊出陽春彈添加保險分。9局下大都會2出局攻占一、二壘，教士火球終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）解決索托，守住戰果。

教士左投莫瑞亨。（路透）

教士左投莫瑞亨（Adrian Morejon）後援1.1局賞2次三振無失分，收本季第12勝。根據聖地牙哥當地廣播電台「97.3 The Fan」的主持人萊維特（Sammy Levitt）在社群媒體X上指出，莫瑞亨拿12勝是教士隊史後援投手最多，打破1980年芬格斯（Rollie Fingers）、1976年梅茲傑（Butch Metzger）的後援11勝紀錄。

蘇亞雷斯本季出賽66場，戰績4勝6敗、防禦率3.02，以39次救援成功居國聯救援王、全大聯盟排第二，僅次於皇家終結者的艾斯特維茲（Carlos Estévez）40次救援成功。

大都會左投皮特森（David Peterson）主投5局失6分吞本季第6敗，這也是他在大聯盟130場出賽以來，首度被挨滿貫砲。索托全場5打數1安就是一發全壘打，本季第41轟出爐，追平去年41轟的生涯新高紀錄，索托有望在全壘打數寫下個人單季新高。

大都會輸球後，以78勝74敗居國聯外卡第三，響尾蛇隊以1.5場勝差緊追在後，紅人、巨人距離大都會也都只有2場勝差。

