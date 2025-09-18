晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》馬查多滿貫彈助教士緊咬道奇 莫瑞亨後援12勝創隊史新高

2025/09/18 11:11

教士球星馬查多敲滿貫彈。（法新社）教士球星馬查多敲滿貫彈。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士球星馬查多（Manny Machado）今天在第5局轟出超前滿貫砲，幫助教士隊在客場以7比4擊敗大都會。教士隊以83勝69敗居國聯西區第二，與國西龍頭道奇有1.5場勝差。若道奇今天輸球，雙方勝場差就只剩下1場。

教士首局靠西茲（Gavin Sheets）高飛犧牲打拿1分，1局下大都會強打阿隆索（Pete Alonso）敲陽春砲追平。2局上教士柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲適時安超前1分，4局下大都會馬堤（Starling Marte）回敬陽春彈追平。

馬查多在5局上轟出滿貫砲，這是他本季第26轟，幫助教士要回領先。大都會強打索托（Juan Soto）、捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）各敲陽春砲追分，9局上教士勞瑞安諾（Ramon Laureano）擊出陽春彈添加保險分。9局下大都會2出局攻占一、二壘，教士火球終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）解決索托，守住戰果。

教士左投莫瑞亨。（路透）教士左投莫瑞亨。（路透）

教士左投莫瑞亨（Adrian Morejon）後援1.1局賞2次三振無失分，收本季第12勝。根據聖地牙哥當地廣播電台「97.3 The Fan」的主持人萊維特（Sammy Levitt）在社群媒體X上指出，莫瑞亨拿12勝是教士隊史後援投手最多，打破1980年芬格斯（Rollie Fingers）、1976年梅茲傑（Butch Metzger）的後援11勝紀錄。

蘇亞雷斯本季出賽66場，戰績4勝6敗、防禦率3.02，以39次救援成功居國聯救援王、全大聯盟排第二，僅次於皇家終結者的艾斯特維茲（Carlos Estévez）40次救援成功。

大都會左投皮特森（David Peterson）主投5局失6分吞本季第6敗，這也是他在大聯盟130場出賽以來，首度被挨滿貫砲。索托全場5打數1安就是一發全壘打，本季第41轟出爐，追平去年41轟的生涯新高紀錄，索托有望在全壘打數寫下個人單季新高。

大都會輸球後，以78勝74敗居國聯外卡第三，響尾蛇隊以1.5場勝差緊追在後，紅人、巨人距離大都會也都只有2場勝差。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中