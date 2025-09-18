晴時多雲

MLB》葛里遜單場雙響砲續寫生涯新高！ 洋基狠宰雙城收下系列賽

2025/09/18 10:50

葛里遜單場雙響砲。（法新社）葛里遜單場雙響砲。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基雙城系列賽3連戰最終場，條紋大軍靠著葛里遜（Trent Grisham）單場雙響砲加上貝林傑（Cody Bellinger）後段添加保險分的2分砲，以10：5收下2連勝與系列賽勝利。

貝林傑今天在首局就敲安建功助隊先馳得點，2下雙城靠著路易斯（Royce Lewis）敲安追平比數，隨後雙城再靠著暴投跑回超前分。

3上本季打出生涯年的葛里遜，敲出本季第32轟追平比數，4上洋基灌進5分大局，多明格茲（Jasson Dominguez）二壘安打1分打點超前比數，葛里遜單場第二轟灌進3分打點，接著洋基再靠投手犯規拿下單局第5分。

5下雙城反攻，面對洋基先發投手希爾（Luis Gil），基斯查爾（Luke Keaschall）適時安打敲回1分，李伊（Brooks Lee）滿壘敲安再打回2分，洋基及時換投止血，未讓傷害擴大，雙城追到5：7落後。

8上麥馬翰（Ryan McMahon）敲安為洋基打下1分保險分，9上貝林傑敲出賽季第29轟，將分差拉開到10：5，最終洋基就以5分差收下系列賽勝利與2連勝。目前洋基在美聯外卡仍保持著2場領先，在美聯東區則以4場落後給藍鳥。

葛里遜單場雙安都是全壘打，灌進4分打點，賈吉（Aaron Judge）3安猛打跑回2分，打擊率上升到3成29，攻擊指數1.132，貝林傑雙安3打點進帳。洋基牛棚今天沒有放火，共4人合力吃完4.1局，送出6K無失分，只被打2支安打。

