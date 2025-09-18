晴時多雲

體育 競技運動 羽球

中國大師賽》周天成苦戰72分鐘不敵法國23歲好手 無緣男單8強

2025/09/18 10:32

台灣一哥周天成。（資料照，歐新社）台灣一哥周天成。（資料照，歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今日在超級750系列中國羽球大師賽，以11：21、21：18、13：21不敵法國23歲好手波波夫（Christo Popov），無緣男單8強。

35歲的周天成在上週香港公開賽打進4強，最新世界排名也重返第5，並持續在年終總決賽積分排名高居第1，小天在首輪則是鏖戰68分鐘才以21：19、12：21、21：16打敗20歲印度新星謝提（Ayush Shetty），挺進16強。

周天成先前對戰波波夫7次共取得5勝2敗，但雙方其中有5場鏖戰3局，而周天成此仗首局9：6領先卻面臨當機，遭波波夫打出10：1反擊，接著小天又連掉5分，也只能拱手讓出。周天成在第2局則是克服5：10落後，也回敬一波10：1攻勢，即使波波夫試圖追近，小天還是頂住壓力守住領先扳回一城。

波波夫在決勝局先取得9：7超前，不過周天成還是有辦法搶回優勢以11：10進入技術暫停，只是小天暫停後再度當機，多次網前都遭波波夫壓制，也出現較多失誤，還發生一次揮空拍，波波夫則是於暫停後打出一波11：2攻勢，也帶走此仗勝利。

