自由車》自行車嘉年華週末登場 Giant Cup百里千尺挑戰吸引2000人參與

2025/09/18 10:50

自行車嘉年華登場（官方提供）自行車嘉年華登場（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2018 年從捷安特嘉年華更名自行車嘉年華，如今 2025 已經邁入第八年，系列活動中的捷安特盃已邁入第 32 年 30 屆，今年再度以「玩騎 x 頑騎 2.0」為主題系列活動，設計融 入了超越極限、自我挑戰、入門運動的路線，包含玩樂、旅遊、美食、美景、人文在活動，9月21日在台中后里區，花田綠廊遊客中心首開序幕 Giant Cup 百里千尺 公路挑戰賽，以及 LIVDAY 公路挑戰賽。

今年系列活動分為二個主題，分別為 LIVDAY 公 路挑戰賽、GiantCup 百里千尺登高賽、並以推動全民 Cycling 概念出發，從專為女性舉辦的 LIVDAY 公路運動休閒、挑戰都有、今年延續超越極限的司馬雪見 PRO 組，讓選手及具有經驗的車友可以來突破自我，以及增設青少年組別，讓 13到17 歲的 青少年都可以參加，一起和爸媽享受運動騎車的美好，一起鼓勵參與戶外活動。

本周末21日在台中后里區，花田綠廊遊客中心首開序幕 Giant Cup 百里千尺 公路挑戰賽，以及 LIVDAY 公路挑戰賽，共分為雪見司馬 PRO 組 136K、魚藤坪挑戰 組 63K、花都運動組 46K，吸引超過 2000 位車友（含 800 位女性選手）一同參與。

LIVDAY 仲夏田野以 「玩騎 x 頑騎」為出發，包含規劃了 46K 運動組與 63K 挑戰組，也增加更具挑戰的 GIANT CUP 雪見司馬 PRO 組 136K，誰說騎車就只能有一種速度，輕遊 46K 運動組 及 63K 挑戰組，就是希望透過沿途的美景及打卡景點，讓大家用不同的速度去體驗中台灣花都的美。

司馬雪見 136K PRO 組 吸引來至外地與愛好長程挑戰的車友來中部騎車，帶車友從台中的花都 后里進入苗栗魚藤坪（龍騰斷橋）山區，並延著 130 縣道、到薑麻園，最後進入大湖及 苗栗泰安的司馬限林道等地區，最後回程至后里花田綠廊遊客中心，體驗閩南與客家 不同的農村文化與山城風光，所以整個賽程的爬升也將近 2800m，讓參加的車友們可以展現訓練的成果。

