體育 網球

網球》梅德維夫還有救嗎？ 俄國退休名將：不知道他的目標是什麼

2025/09/18 11:04

俄國名將梅德維夫今年在四大滿貫賽有3場都是一輪遊，狀態奇差無比。（資料照）俄國名將梅德維夫今年在四大滿貫賽有3場都是一輪遊，狀態奇差無比。（資料照）

〔記者吳孟儒/綜合報導〕俄國名將梅德維夫（Daniil Medvedev）今年在四大滿貫賽有3場都是一輪遊，狀態奇差無比，對此俄羅斯退休名將卡費尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）認為他的最大問題是不知道自己的目標是什麼。

梅德維夫曾在2021年贏下美網冠軍，連續5次闖進大滿貫決賽，世界排名曾高居第一，但近幾個月的狀態急劇下滑，29歲的他自2023年5月就沒贏得任何冠軍。

梅德維夫也陸續和他執教的教練及體能教練分道揚鑣，找來新的團隊幫忙，但卡費尼可夫卻不看好他能做出改變，「問題在於，這種地位的運動員不想聽任何人的話，他們不理解任何人，無論梅德維夫現在找誰，他都不會將這人視為教練，也不會完美的完成他被告知的事。」

卡費尼可夫直言，儘管梅德維夫有很多冠軍頭銜，但不知道他想達成什麼目標，「不知他還有什麼動力，贏得大滿貫？回到世界第一？我不知道，不幸的是，一切都不像許多人希望看到的那樣美好，明年他就30歲了，在這年紀，任何激進改變都不會帶來任何意義。」

