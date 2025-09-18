MLB》「故事哥」單季31盜未失敗破紀錄 紅襪延長賽氣走運動家

紅襪在延長賽向運動家說再見。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天紅襪對上運動家，3連戰的第2場比賽，雙方進入延長加賽決定勝負，最終由主隊的紅襪靠著索賈德（Nick Sogard）打回再見分，形成團隊本季第11次再見比賽，助隊以5：4獲得勝利。

紅襪首局由杜蘭（Jarren Duran）與吉田正尚的安打先馳得點，即便2局上半靠著運動家高飛犧牲打也拿下1分，但下個半局瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）砲擊先發投手巴尼特（Dick Barnett），再度要回領先。

比賽來到5局上半，運動家展開攻勢，首名打者蘭利斯（Shea Langeliers）敲安後，後續打者選到3次保送擠回1分，接著赫爾奈茲（Darell Hernaiz）面對外角低於好球帶展現球棒控制力，打穿二游防線形成安打，幫助球隊單局灌進3分。

不過紅襪也立刻發起反攻，5局下紅襪攻佔滿壘，吉田正尚敲出一壘方向滾地球，靠著腳程形成內野安打送回1分，6下「故事哥」史托瑞（Trevor Story）得點圈有人的情況下擊出安打追平比數，並在2好0壞時盜壘成功，本季連續31盜全部成功，正式打破由費城人球星透納（Trea Turner）所締造的美聯紀錄，不過8局下半第32次盜壘機會則被阻殺出局，最終將記錄停在單季連續31次未失敗。

HISTORY: Trevor Story sets the A.L. record for most consecutive SB without getting caught （31） pic.twitter.com/I6rKK86qna — NESN （@NESN） September 18, 2025

雙方正規9局仍平手，進入延長加賽，10局上紅襪靠著牛棚投手Z.凱利（Zack Kelly）與墨菲（Chris Murphy）力保不失，下個半局首名打者M.凱利（Michael Kelly）遭敬遠、納瓦瑞茲（Carlos Narváez）犧牲觸擊形成二三壘有人局面，隨後代打上陣的索賈德敲出二壘滾地球，護送再見分回到本壘，終場由紅襪拿下比賽勝利。

目前戰績83勝69敗的紅襪與水手並列，和美聯外卡第1的洋基剩下2場勝差，並與第4的守護者有2.5場勝差。

