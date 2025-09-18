晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「故事哥」單季31盜未失敗破紀錄 紅襪延長賽氣走運動家

2025/09/18 12:06

紅襪在延長賽向運動家說再見。（路透）紅襪在延長賽向運動家說再見。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天紅襪對上運動家，3連戰的第2場比賽，雙方進入延長加賽決定勝負，最終由主隊的紅襪靠著索賈德（Nick Sogard）打回再見分，形成團隊本季第11次再見比賽，助隊以5：4獲得勝利。

紅襪首局由杜蘭（Jarren Duran）與吉田正尚的安打先馳得點，即便2局上半靠著運動家高飛犧牲打也拿下1分，但下個半局瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）砲擊先發投手巴尼特（Dick Barnett），再度要回領先。

比賽來到5局上半，運動家展開攻勢，首名打者蘭利斯（Shea Langeliers）敲安後，後續打者選到3次保送擠回1分，接著赫爾奈茲（Darell Hernaiz）面對外角低於好球帶展現球棒控制力，打穿二游防線形成安打，幫助球隊單局灌進3分。

不過紅襪也立刻發起反攻，5局下紅襪攻佔滿壘，吉田正尚敲出一壘方向滾地球，靠著腳程形成內野安打送回1分，6下「故事哥」史托瑞（Trevor Story）得點圈有人的情況下擊出安打追平比數，並在2好0壞時盜壘成功，本季連續31盜全部成功，正式打破由費城人球星透納（Trea Turner）所締造的美聯紀錄，不過8局下半第32次盜壘機會則被阻殺出局，最終將記錄停在單季連續31次未失敗。

雙方正規9局仍平手，進入延長加賽，10局上紅襪靠著牛棚投手Z.凱利（Zack Kelly）與墨菲（Chris Murphy）力保不失，下個半局首名打者M.凱利（Michael Kelly）遭敬遠、納瓦瑞茲（Carlos Narváez）犧牲觸擊形成二三壘有人局面，隨後代打上陣的索賈德敲出二壘滾地球，護送再見分回到本壘，終場由紅襪拿下比賽勝利。

目前戰績83勝69敗的紅襪與水手並列，和美聯外卡第1的洋基剩下2場勝差，並與第4的守護者有2.5場勝差。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中