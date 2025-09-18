晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平敲第51轟、史奈爾7局飆12K無失分 道奇完封費城人

2025/09/18 12:32

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前役投打二刀流的道奇日本巨星大谷翔平，今天在第8局擊出本季第51轟，加上道奇塞揚強投史奈爾（Blake Snell）主投7局無失分好投、狂飆本季新高的12次三振，幫助以5比0完封國東龍頭費城人。道奇以85勝67敗居國西龍頭，與國西第二的教士有2場勝差。

史奈爾開賽連續解決8名打者，包含賞6次三振，雖然3局上2出局後連續被敲2安，史奈爾三振費城重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）化解危機。

史奈爾從第4局起，連續解決11名打者，但他在7局上2出局後連丟2次保送，讓費城攻占一、二壘，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）這時走上場想換投，史奈爾仍要續投，最後史奈爾用95.3英哩的四縫線速球三振費城打者坎普（Otto Kemp），化解失分危機。

史奈爾。（美聯社）史奈爾。（美聯社）

道奇打線第2局先靠佛里曼（Freddie Freeman）陽春砲、以及捕手羅特維特（Ben Rortvedt）適時安打，單局拿到2分。第4局資深工具人赫南德茲（Kike Hernandez）敲適時安打為道奇添加1分。

大谷翔平第8局擊出陽春砲，這一轟的擊球初速為107.8英哩（約173.4公里），飛行距離408英尺（約124.3公尺），仰角32度。接著道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）敲高飛犧牲打追加1分保險分。

道奇牛棚左投費西亞（Alex Vesia）、明星終結者史考特（Tanner Scott）各投1局無失分，守住戰果。道奇避免在這次的3連戰遭到橫掃。

大谷翔平全場4打數1安就是一發陽春砲，本季第51轟出爐，另吞1次三振，賽後打擊率為2成82，整體攻擊指數（OPS）為1.008。

史奈爾先發7局用112球，僅被敲2安，狂賞12次三振，丟2次保送，收本季第5勝，賽後防禦率為2.44。

費城人左投魯薩多（Jesus Luzardo）帳面上先發7局失4分，吞本季第4敗，賽後防禦率為4.08。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

