WNBA》女武神成軍首季就闖季後賽 日裔主帥娜塔莉中瀨榮獲年度總教練

2025/09/18 12:26

娜塔莉中瀨今天榮膺聯盟年度總教練。（美聯社）娜塔莉中瀨今天榮膺聯盟年度總教練。（美聯社）

〔記者盧養宣/綜合報導〕NBA擴編球隊金州女武神隊成軍首季就成功闖進季後賽，日裔總教練娜塔莉中瀨（Natalie Nakase）今天榮膺聯盟年度總教練。

45歲的娜塔莉中瀨是第三代移民，曾在日本職業聯盟執教，2012年返美加入快艇隊負責影像分析工作，2014年夏季聯賽期間擔任助理教練，成為史上首位出現在場邊席的女性教練。

中瀨2022年擔任WNBA拉斯維加斯王牌隊助理教練，該季助隊封后，也成為聯盟史上首位拿下冠軍的亞裔教練，去年接下新球隊女武神隊主帥一職，球隊也在選秀第3輪指名台裔後衛陳紫柔。

中瀨執教首季就迅速整合球隊，打出23勝21敗的成績，勝場數甚至超過上一支擴編球隊2008年亞特蘭大美夢成軍首季的（4勝30敗）5倍，女武神隊成為聯盟史上首支成軍首季就闖進季後賽的擴編球隊，娜塔莉中瀨也在72張選票中獲得53票，抱走年度總教練殊榮。

女武神隊由金州勇士老闆拉寇伯（Joe Lacob）打造，他喊出成軍5年內奪冠的目標，中瀨坦言，一開始接下這份任務時確實有點緊張，「但如果你質疑我，或者把一項艱鉅的挑戰放在我面前，我會對此付出100%的努力，就是因為他設下如此高的標準，讓我想要為他工作。」

