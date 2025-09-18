晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平第51轟讓日本名將好訝異 讚揮棒沒有被破壞平衡

2025/09/18 13:35

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天擊出本季第51轟，連2場擊出全壘打，幫助道奇以5比0完封費城人。擔任日本轉播單位「NHK BS」球評的日本名將福留孝介讚嘆，大谷在這個打席擺明就是瞄準要敲全壘打。

大谷翔平前3打席面對費城人先發左投魯薩多（Jesus Luzardo）都沒有敲安、吞1次三振。

第8局魯薩多用球數已經破百仍續投要對決「打者翔平」，而大谷翔平在2好2壞的情況下，對方丟內角近身的88.3英哩變速球，讓大谷打成界外，接著大谷逮中一顆偏外角的88.9英哩橫掃球，擊出中外野陽春砲，為道奇添加保險分。

日媒《Daily》報導，曾旅美待過小熊隊的福留孝介直言，「對大谷選手來說，投偏掉的球根本沒有影響。」對於大谷的全壘打，福留孝介讚嘆太厲害，認為這根本不算被破壞掉的揮棒動作。

大谷翔平全場4打數1安就是一發陽春砲，本季第51轟出爐，另吞1次三振，賽後打擊率為2成82，整體攻擊指數（OPS）為1.008。由於道奇還有10場例行賽，大谷翔平有望打破去年單季54轟的個人生涯新高紀錄。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

