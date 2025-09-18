MLB》連2戰開轟再刷史上最狂紀錄！ 大谷翔平衝擊全壘打王寶座

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨天剛用5局5K無安打加上賽季第50轟締造聯盟史上首見「50轟、50盜」的道奇日本巨星大谷翔平，今天面對費城人再度開轟，不僅距離國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）僅差2轟，還持續推升自己最狂二刀流神紀錄。

大谷翔平在8局面對費城人先發左投魯薩多（Jesus Luzardo），敲出一發初速107.8英哩、408英尺的超大號全壘打，連續2場比賽開轟，賽季第51轟出爐，距離國聯全壘打王史瓦伯只有2轟落後，同時也緊追羅里（Cal Raleigh）的54轟，而大谷去年敲出54轟創生涯新高，接下來道奇還剩下10場比賽，大谷不僅要幫助球隊在分區封王，也有機會持續挑戰新紀錄。

請繼續往下閱讀...

51 HOMERS FOR SHOHEI OHTANI! pic.twitter.com/VuBoPwHeVR — MLB （@MLB） September 18, 2025

大谷翔平今天的51轟，讓他持續將自己保有的二刀流神紀錄再往上提升，大谷翔平在本季締造單季至少2度先發投球的球員中敲出最多轟的紀錄，接下來他每轟都會持續創造歷史，且該榜單的後3名也都是他，分別是2021年46轟、2023年44轟與2022年的34轟。

大谷翔平以10年7億美元加盟道奇，前2季在道奇合計敲出105轟，排名史上第三，史上第一是貝比魯斯（Babe Ruth）轉戰洋基前兩季的113轟，第二則是「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）轉戰遊騎兵前兩季的109轟。

本季大谷翔平以首棒打者身分敲出47轟，持續將史上最狂核彈頭紀錄往上提升，另外單季50K以上的最多轟紀錄，也是今年大谷翔平的51轟。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法