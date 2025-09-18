MLB》史詩MVP三連霸穩了？ 大谷翔平投打開無雙 教頭盛讚無懸念

大谷翔平沒意外將再度拿下MVP。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨星大谷翔平在昨天登板主投5局5K無安打開轟後，今天再度炸裂，敲出本季第51號全壘打，成為球隊擊敗費城人免遭橫掃的助力，總教練羅伯斯（Dave Rboerts）盛讚，大谷翔平無疑將成為MVP。

大谷翔平雖然前3打席沒有貢獻，但第4打席抓住費城人左投魯薩多（Jesus Luzardo）的失投橫掃球，一棒掃出中外野大牆，敲出賽季第51轟，連續2天開轟，賽後攻擊指數提升到1.008。

賽後道奇的分區封王魔術數字下降到8，羅伯斯提到連2天開轟的大谷直言：「啊，他就是國聯MVP，這很簡單。」、「考量到他在打擊區上的活躍，以及在投手丘上同樣活躍的表現，這根本就是壓倒性的，不需要去多想。」

本賽季大谷翔平由於重拾二刀流，大幅減少盜壘嘗試，不過由於國聯競爭者就算只計算他在打者方面的fWAR（勝利貢獻值），都還贏不過大谷，遑論要再加上投手面上貢獻的1.6fWAR，因此羅伯斯在球季剩下10場的發言，可說是相當合理。

若大谷翔平成功拿下MVP的話將達成MVP三連霸，同時也是生涯第4度MVP，將成為大聯盟史上拿下第二多MVP的選手，倘若再度以全票獲獎，大谷翔平將成為史上第一位4座全票MVP與全票MVP三連霸的史詩紀錄。

