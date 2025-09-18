MLB》史奈爾遇危機仍堅持丟完7局 道奇教頭說明為何讓他續投

史奈爾。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今天在第7局遇到一、二壘有人的失分危機，仍堅持續投，最後史奈爾吃完7局無失分飆12次三振，幫助道奇隊以5比0完封費城人。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，史奈爾堅持要面對最後一名打者，確認史奈爾的油箱裡還有油，才讓他續投。

史奈爾前6局只被敲1支安打，從第4局起連續解決11名打者，直到第7局2出局後，史奈爾連丟2次保送出現危機。羅伯斯先指示選手們先在投手丘開小會議，接著羅伯斯再走上投手丘，確認史奈爾的狀態後，決定讓他續投。這時道奇左投費西亞（Alex Vesia）已經從牛棚走出來到外野，但發現沒有要換投後，立即回到自家牛棚。

請繼續往下閱讀...

史奈爾此戰主投7局僅被敲2安，狂賞12次三振，丟2次保送，摘本季第5勝，賽後防禦率為2.44。史奈爾前一次登板對洛磯賞11次三振，近兩場合計送出23K。

羅伯斯說明，當時對於是否讓史奈爾續投的機率是一半一半，通常他會有99％以上的把握度選擇換人，但在當下有點猶豫不決。對於費西亞在從牛棚跑出來，讓羅伯斯笑說，「真的？那就是99.9％的狀況。」

羅伯斯指出，史奈爾今天面對左打者的滑球投得很好，曲球也很棒，對右打的變速球也丟得很好。羅伯斯盛讚，史奈爾的好投表現對球隊是很大的激勵，「我們今晚需要這場贏球。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法