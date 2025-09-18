PLG》邀請外隊來台的季中錦標賽無緣實現 陳建州透露新賽季進度

PLG副會長陳建州擔任新聞女子隊客座教練。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職籃兩聯盟今年合作再度破局，新球季各自開打，TPBL將在10月11日點燃戰火，PLG則尚未公布新球季賽程，先前曾一度傳出將舉辦季中錦標賽，副會長陳建州坦言，由於需配合國家隊賽程，今年要舉辦有難度，但未來會列入考量。

PLG新球季四隊包括富邦勇士、桃園領航猿、台鋼獵鷹以及新球隊洋基工程，勇士與領航猿將征戰東亞超級聯賽，而聯盟先前傳出將邀請外國球隊來台參加兩週的錦標賽進行跨國交流，對此陳建州表示，雖然聯盟有此構思，但最大難關還是在國家隊窗口期時無法舉辦比賽，加上必須考量場館、移動時間，因此無法實現，「今年一切都太趕了，但我們往外交流都沒有間斷過，未來還是會列入考量。」

至於PLG第四隊洋基工程，目前僅公布總經理為錢韋成，總教練、球員陣容都尚未正式公開，陳建州指出，洋基預計在下月舉辦記者會，正式揭開神秘面紗，等到洋基隊到位後，聯盟就會公布新球季賽程等相關資訊，預計仍是4隊、每隊進行24場例行賽。

陳建州今擔任114年新聞盃籃球錦標賽新聞女子隊客座教練，他透露，這是自己生涯執教初體驗，「一直都沒有接教練就是知道這是很神聖、壓力很大的工作，今天就是努力讓大家有平均上場的時間。」

