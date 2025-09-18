晴時多雲

棒球》桃園盃國際棒球錦標賽 邀133支隊伍進行253場賽次

2025/09/18 15:08

桃園市長張善政（前排中）主持「2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽」開幕儀式。（記者周敏鴻攝）桃園市長張善政（前排中）主持「2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽」開幕儀式。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽」邀請少棒60隊、青少棒37隊、青棒24隊、大專12隊齊聚桃園開打，在平鎮棒球場、青埔運動公園棒球場等8座球場進行253場次的比賽，桃園市長張善政上午主持開幕儀式時歡迎遠道而來的各隊選手以球會友外，也希望熱愛棒球的民眾能到球場幫選手們加油。

桃園盃棒球錦標賽大專組已於8月底開跑，學生三級賽事的青少棒、少棒組陸續於9月17日、18日登場，9月25日還有青棒組開賽，市府教育局表示，本屆共133支隊伍參賽，是歷屆最多，其中還包括日本與韓國的少棒、青少棒、青棒共8支隊伍，賽事精彩可期。

桃園盃的獲勝隊伍將可獲獎金表揚，包括冠軍20萬元、亞軍12萬元、季軍8萬元、殿軍5萬元，個人獎項也會頒發教練獎、MVP、全壘打獎、打擊獎、打點獎等，希望鼓勵每一位選手都能在球場上全力以赴。

「2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽」開幕儀式由啦啦隊員們帶來精彩表演。（記者周敏鴻攝）「2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽」開幕儀式由啦啦隊員們帶來精彩表演。（記者周敏鴻攝）

桃園市長張善政（前排中）主持「2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽」開幕儀式。（記者周敏鴻攝）桃園市長張善政（前排中）主持「2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽」開幕儀式。（記者周敏鴻攝）

「2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽」開幕儀式由啦啦隊員們帶來精彩表演。（記者周敏鴻攝）「2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽」開幕儀式由啦啦隊員們帶來精彩表演。（記者周敏鴻攝）

