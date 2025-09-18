MLB》太空人重返美西龍頭 水手中斷10連勝掉至美聯外卡第3

艾圖維。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）今天擊出超前兩分砲，加上哈維爾（Cristian Javier）6局失2分好投，幫助太空人以5比2擊敗遊騎兵，太空人在這次的3連戰橫掃對手，加上水手隊今天敗給皇家中斷10連勝，讓太空人重返美聯西區龍頭。

太空人首局靠迪亞茲（Yainer Diaz）關鍵安打攻進2分，遊騎兵2局上靠榮格（Josh Jung）二壘安打、C.佛里曼（Cody Freeman）追平安，單局拿2分扳平比數。

太空人球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）3局下逮中97.1英哩的四縫線速球，棒打遊騎兵強投德葛隆（Jacob deGrom），這是艾圖維本季第26轟。太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Peña）5局下補上一發陽春砲追加保險分。

哈維爾曾動韌帶置換手術（Tommy John Surgey，俗稱TJ手術）休養一年多，直到8月才重返大聯盟賽場。哈維爾今主投6局失2分，摘本季第2勝；德葛隆主投5局失5分挨2轟，吞本季第8敗。

太空人以84勝69敗居美聯西區龍頭，剛中斷10連勝的水手隊以83勝69敗居美西第二，雙方只有0.5場勝差。此外，水手隊排美聯外卡第三的位置，只領先近期6連勝的守護者有2.5場勝差。

Jose Altuve puts the @Astros ahead with a 2-run homer! pic.twitter.com/tm1suWRtfA — MLB （@MLB） September 18, 2025

