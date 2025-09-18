秋季盃》超狂體能！廖晏均半小時連比100、400公尺 拿1金1銀

短跑女將廖晏均在台北市秋季全國田徑公開賽，展現令人吃驚體力，她短短半小時先拿公開女子組100公尺銀牌，以及公開女子組400公尺刷新大會紀錄奪金。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕短跑女將廖晏均今天在台北市秋季全國田徑公開賽，展現令人吃驚體力，她短短半小時先拿公開女子組100公尺銀牌，以及公開女子組400公尺刷新大會紀錄奪金。

廖晏均在100公尺決賽以11秒95摘下銀牌，金牌為胡家蓁以11秒74奪金，不過其他100公尺比完的選手都離開現場，唯獨廖晏均再度現身。

原來，廖晏均還要參加400公尺決賽，她也是一路領先，以54秒60刷新大會紀錄，漂亮摘下金牌，並躍居台灣女子400公尺歷年第6快。

廖晏均透露，這次秋季盃是台北市代表隊在10月全運會選拔賽，為了參加全運會1600公尺接力及1600公尺混合接力，才會在秋季盃馬不停蹄參賽，「還好我平時訓練量也蠻大的，所以這次這樣接連比賽還可以負荷，但還是有點累！」

廖晏均預計全運會將參加100公尺、200公尺、1600公尺接力及1600公尺混合接力，她也希望能挑戰獎牌，當然最重要還是趕緊在主項100公尺達標明年名古屋亞運。

