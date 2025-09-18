晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動

秋季盃》超狂體能！廖晏均半小時連比100、400公尺 拿1金1銀

2025/09/18 15:36

短跑女將廖晏均在台北市秋季全國田徑公開賽，展現令人吃驚體力，她短短半小時先拿公開女子組100公尺銀牌，以及公開女子組400公尺刷新大會紀錄奪金。（記者林岳甫攝）短跑女將廖晏均在台北市秋季全國田徑公開賽，展現令人吃驚體力，她短短半小時先拿公開女子組100公尺銀牌，以及公開女子組400公尺刷新大會紀錄奪金。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕短跑女將廖晏均今天在台北市秋季全國田徑公開賽，展現令人吃驚體力，她短短半小時先拿公開女子組100公尺銀牌，以及公開女子組400公尺刷新大會紀錄奪金。

廖晏均在100公尺決賽以11秒95摘下銀牌，金牌為胡家蓁以11秒74奪金，不過其他100公尺比完的選手都離開現場，唯獨廖晏均再度現身。

原來，廖晏均還要參加400公尺決賽，她也是一路領先，以54秒60刷新大會紀錄，漂亮摘下金牌，並躍居台灣女子400公尺歷年第6快。

廖晏均透露，這次秋季盃是台北市代表隊在10月全運會選拔賽，為了參加全運會1600公尺接力及1600公尺混合接力，才會在秋季盃馬不停蹄參賽，「還好我平時訓練量也蠻大的，所以這次這樣接連比賽還可以負荷，但還是有點累！」

廖晏均預計全運會將參加100公尺、200公尺、1600公尺接力及1600公尺混合接力，她也希望能挑戰獎牌，當然最重要還是趕緊在主項100公尺達標明年名古屋亞運。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中