大谷、山本領軍道奇戰巨人 職排TPVL熱身賽開打 今日賽事預告與轉播

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，聯盟勝投王、洋基強投佛里德（Max Fried）將先發對戰金鶯，力拚領先全聯盟的第18勝。另外一場是衛冕軍道奇在主場迎戰巨人，將由山本由伸掛帥先發，對決巨人王牌韋伯（Logan Webb），挑戰本季第12勝。大谷翔平連兩場開轟，目前累積51轟，有機會追平個人單季最佳的54轟，精彩賽事不容錯過！

台灣職業排球聯賽（TPVL）元年將於9月底開打，季前熱身賽將於9月19日至21日，連續3天在臺北市立大學天母體育館舉辦，還特別邀請到兩支日本SV聯賽隊伍來台交流。本次賽事將由TPVL的台北伊斯特、台中連莊、桃園雲豹、台鋼天鷹，迎戰來自日本SV聯賽的兩支代表性球隊東京Great Bears與VOREAS北海道，這將是TPVL元年開季前，最關鍵的一次整備實戰與火力測試。

中華職棒在3地開打，味全龍在天母主場迎戰台鋼雄鷹，由龍聖大戰那瑪夏，樂天桃猿在桃園主場出戰富邦悍將，由威能帝對決陳鐿中，中信兄弟在台北大巨蛋對戰統一獅，兄弟派出羅戈掛帥先發，獅隊推出奧德銳應戰，中職球迷朋友務必鎖定轉播！

MLB

07：10 洋基 VS 金鶯 緯來體育、愛爾達體育1台

10：10 巨人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF 中國羽球大師公開賽

10：00 8強（上） 愛爾達體育2台、愛爾達體育3台

17：00 8強（下） 愛爾達體育2台、愛爾達體育3台

2025-26台灣職業排球聯賽熱身賽

14:00 臺中連莊VS桃園雲豹 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台

16:30 台鋼天鷹VS臺北伊斯特 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台

日本職棒

17:00 讀賣巨人@廣島東洋鯉魚 DAZN1

中華職棒

18:30 統一@兄弟 緯來體育

18:30 台鋼@味全 緯來育樂、愛爾達體育1台

18:30 富邦@樂天 DAZN2

