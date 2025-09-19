晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

大谷、山本領軍道奇戰巨人 職排TPVL熱身賽開打 今日賽事預告與轉播

2025/09/19 06:37

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，聯盟勝投王、洋基強投佛里德（Max Fried）將先發對戰金鶯，力拚領先全聯盟的第18勝。另外一場是衛冕軍道奇在主場迎戰巨人，將由山本由伸掛帥先發，對決巨人王牌韋伯（Logan Webb），挑戰本季第12勝。大谷翔平連兩場開轟，目前累積51轟，有機會追平個人單季最佳的54轟，精彩賽事不容錯過！

台灣職業排球聯賽（TPVL）元年將於9月底開打，季前熱身賽將於9月19日至21日，連續3天在臺北市立大學天母體育館舉辦，還特別邀請到兩支日本SV聯賽隊伍來台交流。本次賽事將由TPVL的台北伊斯特、台中連莊、桃園雲豹、台鋼天鷹，迎戰來自日本SV聯賽的兩支代表性球隊東京Great Bears與VOREAS北海道，這將是TPVL元年開季前，最關鍵的一次整備實戰與火力測試。

中華職棒在3地開打，味全龍在天母主場迎戰台鋼雄鷹，由龍聖大戰那瑪夏，樂天桃猿在桃園主場出戰富邦悍將，由威能帝對決陳鐿中，中信兄弟在台北大巨蛋對戰統一獅，兄弟派出羅戈掛帥先發，獅隊推出奧德銳應戰，中職球迷朋友務必鎖定轉播！

MLB

07：10 洋基 VS 金鶯 緯來體育、愛爾達體育1台

10：10 巨人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF 中國羽球大師公開賽

10：00 8強（上） 愛爾達體育2台、愛爾達體育3台

17：00 8強（下） 愛爾達體育2台、愛爾達體育3台

2025-26台灣職業排球聯賽熱身賽

14:00 臺中連莊VS桃園雲豹 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台

16:30 台鋼天鷹VS臺北伊斯特 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台

日本職棒

17:00 讀賣巨人@廣島東洋鯉魚 DAZN1

中華職棒

18:30 統一@兄弟 緯來體育

18:30 台鋼@味全 緯來育樂、愛爾達體育1台

18:30 富邦@樂天 DAZN2

 

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中