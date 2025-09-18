全運會》林昀儒單、雙打都奏捷 率台北市擊退台南市衛冕男子團體金牌

林昀儒在第4點單打直落三擊敗郭冠宏，幫助台北市奪下金牌。（取自雲林全運會官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名11的「沉默刺客」林昀儒，今天在114年雲林全運會桌球男子團體決賽獨拿兩點，帶領台北市以3:1擊退台南市衛冕成功，這也是小林繼106、112年之後第3面全運會男團金牌。

上屆台南全運會席捲男單、男雙、混雙及男團4面金牌的林昀儒，今年在全運會依舊無敵，今天男團金牌戰，他和昔日雙打搭檔廖振珽聯手，以3:1（9:11、11:4、11:4、11:2）逆轉剛獲得全國錦標賽男雙銀牌的台南組合楊子儀/莊家權，幫助台北市開出紅盤。

請繼續往下閱讀...

第二點單打，世界排名71的16歲小將郭冠宏克服局數0:2落後，連追3局，3:2（10:12、9:11、11:8、11:5、11:9）逆轉世界排名134的林彥均，幫助台南市扳回一城。

關鍵第3點對抗，世界排名59的廖振珽以11:8、11:5、11:3解決楊子儀，台北市2:1聽牌。第4點單打則上演國內兩代神童大對決好戲，林昀儒在上屆全運會男單4強賽曾以3:0擊敗郭冠宏，這回再度交手，小林在實力厚度、穩定性都占上風，很快的以11:4、11:4連下兩城。第3局，小林在6:9落後下神龍擺尾，打出一波5:0反攻，11:9收下對戰2連勝，也完成關門任務，台南市連兩屆以銀牌作收。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法