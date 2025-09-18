中職》火腿球團鎖定徐若熙 前大聯盟好手來台獵才

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍強投徐若熙今天對台鋼雄鷹登板先發，照例吸引大批國外職棒球探進駐天母球場，其中，日職火腿球探代表木田優夫也到場獵才，賽前在場邊與龍、鷹兩隊日籍教練寒暄問候。

57歲的木田優夫是1987年日職選秀讀賣巨人第一指名右投，日職生涯出賽516場其中119場先發，戰績73勝82敗50中繼50救援，防禦率3.91，曾奪央聯三振王，1998年球季結束挑戰大聯盟，他在大聯盟生涯累計出賽65場有2場先發，拿下1勝1敗1救援和4中繼，防禦率5.83。

此行來台，木田優夫表示，火腿有孫易磊、古林睿煬等兩名台灣投手，台灣棒球水準很高，火腿球團非常關心中職，未來一定還有很多挑戰國外職棒的好手，所以特地來台觀察。

木田優夫強調，「基本上我們不是只看徐若熙，台灣還有很多具魅力的選手，棒球水準也愈來愈高，我們持續觀察台灣選手，火腿球團希望網羅全世界的好投手，孫易磊和古林睿煬在日職表現都不錯，未來希望有更多台灣好手加盟，然後有比他們更好的表現。」

木田優夫說，上次他來台是看王柏融的比賽，很喜歡中職，特別是球迷加油聲很熱烈，球場氛圍也很好。

