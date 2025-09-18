晴時多雲

體育 競技運動 桌球

全運會》三度驚險化解金牌點 新竹市激戰3.5小時逆轉新北市勇奪隊史首金

2025/09/18 16:58

蔡昀恩（右）和黃淨嘉的雙打組合連戰皆捷，成為新竹市奪金的勝利保證。（取自雲林全運會官網）蔡昀恩（右）和黃淨嘉的雙打組合連戰皆捷，成為新竹市奪金的勝利保證。（取自雲林全運會官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕新竹市隊今天在114年雲林全運會桌球女子團體決賽，先靠著陳映蓁第4局在8:10絕境下化解兩個金牌點，將戰線拉長至決勝點，最終新科全國錦標賽女單冠軍蔡昀恩在第5點以3:2險勝黃禹喬，在驚濤駭浪中逆轉新北市，奪下隊史首面全運會女團金牌。

由世大運女雙銅牌蔡昀恩領軍的新竹市，昨天在4強賽先以3:1中斷台北市的2連霸，決賽對決曾在102年至108年締造4連霸的新北市，蔡昀恩/黃淨嘉在第一點雙打克服局數1:2落後，3:2逆轉陳思羽/巫嘉恩，為新竹市先馳得點；第2點單打，世界排名126的黃禹喬3:1後來居上擊敗陳映蓁，助新北市扳平戰局，新北頭號戰將陳思羽也在第3點帶傷上陣，3:1打敗新秀黃淨嘉，新北市2:1超前。

關鍵第4點，陳映蓁在局數1:2落後、第4局8:10逆境下，驚險化解2個金牌後，以12:10、11:7連追2局，逆轉17歲小將巫嘉恩，幫助新竹市續命。

決勝第5點，重演上個月全國錦標賽女單決賽戲碼，當時蔡昀恩以4:1逆轉黃禹喬奪下生涯首座全國冠軍，這回再度過招，蔡昀恩第2局克服開局1:8落後，以11:8、11:9連下兩城，形勢一片大好，但黃禹喬也展現韌性以12:10、12:10連趕2局。決勝局高潮迭起，蔡昀恩在9:10的絕境下，先靠著接發球反手擰化解金牌點，隨後更出現幸運擦網球以11:101逼出賽末點，黃禹喬在龐大壓力下三度靠著正手搶攻化解金牌點追到13平，但決勝時刻接發球失誤，蔡昀恩最終以15:13驚險拿下勝利。

