中職》兄弟「羞愧play」 平野惠一：這球是要下二軍的（影音）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟在9月16日面對陳世嘉的內野小飛球，一二三壘和捕手都看向天空，最終卻沒人接球形成內野安打，總教練平野惠一坦言，這是對職業選手來說不能允許的Play，「如果被外界看到，覺得中信兄弟野球是長這樣，身為總教練的我會非常羞愧。」

在失誤發生當下，平野惠一就被拍到眉頭一皺嘆口氣，隨後低下頭來深思，今賽前被媒體詢問是否有跟選手說什麼，平野說，「你是想問我有沒有生氣吧？但現在已經不是罵選手的時代了，不是說有沒有罵選手，而是我睡不著覺了，思考著自己到底是教了大家什麼。」

平野惠一直言，對他來說，這種小飛球沒有接到是要直接下二軍的，畢竟每一球都有它的重要性，「如果是沒接好的失誤就算了，明明是能接到球，卻沒拚命去接，而是消極讓給別人，那就是不能接受的事情了。」

被問到那球是誰應該要接？平野解釋：「不管是誰都一樣，只要是那時候在場上的人，都應該要去接那一球，畢竟都是自己看得到的地方，而且又不是超級高的飛球，大家要有要接那一球的想法。」

但如果每個人都很積極，有可能在場上發生衝撞，平野透露，那一球是在投手丘和本壘的中間掉下來的，「我們的球隊有決定好誰有優先權，也有跟野手說儘量不要讓投手去接球，這就是答案。」

然而，中信今天沒有選手異動，平野惠一嘆氣說道，這是沒辦法的事情，「最重要的是，選手有沒有覺得非常懊悔，自覺這是不應該發生的事情，這也是現在教練團的煩惱，如何思考讓選手更有自覺。」

