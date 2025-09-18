運動部》4司長到位、2司長李洋還在面試中 鄭世忠：寧缺勿濫

左起產業及科技司長王詔民、競技運動司長謝富秀、政務次長鄭世忠、設施規劃司長蔡文娟、綜合規劃司長為許馨文。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕運動部在9月9日正式掛牌，李洋為首任部長，而人事布局也陸續到位，政務次長暨發言人鄭世忠今天親自揭曉競技運動司、綜合規劃司、設施運動司、產業及科技司的司長，至於國際事務司、適應運動司的正式人選還未確定，預計10月會公布。

運動部設計為「1部、1署、3中心」，1署為全民運動署，還有國家運動訓練中心、國家運動科學中心、行政法人國家運動產業發展中心3個行政法人，運動部設有國際事務司、競技運動司、產業及科技司、設施規劃司、綜合規劃司、適應運動司共6個司。

全民運動署由前體育署副署長房瑞文擔任，競技運動司長為北市大教授謝富秀，綜合規劃司長為前體育署運動設施組長許馨文，設施規劃司長為前體育署設施組的蔡文娟，產業及科技司長為曾擔任過經濟部工業局科長王詔民。

至於國際事務司、適應運動司的司長人選還未確定，分別由前體育署國際及兩岸運動組長許秀玲、前體育署學校體育組長蔡忠益暫代職位，鄭世忠表示，「目前兩個司長面試的人很多，且部長李洋都陸續面試中，重點是要寧缺勿濫，所以需要多一點時間，兩位人選盡快出現。」

除了推廣全民運動外，李洋也曾表示會持續檢討黃金計畫，且會特別著重在18到24歲的潛優選手，對此，競技運動司長謝富秀表示，針對分級會再分析跟檢討，潛優有些部份會比照黃金計畫的第五、第六級，讓資源能夠分布得更深、更廣一點。

