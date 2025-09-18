晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 其它

運動部》4司長到位、2司長李洋還在面試中 鄭世忠：寧缺勿濫

2025/09/18 17:35

左起產業及科技司長王詔民、競技運動司長謝富秀、政務次長鄭世忠、設施規劃司長蔡文娟、綜合規劃司長為許馨文。（記者吳孟儒攝）左起產業及科技司長王詔民、競技運動司長謝富秀、政務次長鄭世忠、設施規劃司長蔡文娟、綜合規劃司長為許馨文。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕運動部在9月9日正式掛牌，李洋為首任部長，而人事布局也陸續到位，政務次長暨發言人鄭世忠今天親自揭曉競技運動司、綜合規劃司、設施運動司、產業及科技司的司長，至於國際事務司、適應運動司的正式人選還未確定，預計10月會公布。

運動部設計為「1部、1署、3中心」，1署為全民運動署，還有國家運動訓練中心、國家運動科學中心、行政法人國家運動產業發展中心3個行政法人，運動部設有國際事務司、競技運動司、產業及科技司、設施規劃司、綜合規劃司、適應運動司共6個司。

全民運動署由前體育署副署長房瑞文擔任，競技運動司長為北市大教授謝富秀，綜合規劃司長為前體育署運動設施組長許馨文，設施規劃司長為前體育署設施組的蔡文娟，產業及科技司長為曾擔任過經濟部工業局科長王詔民。

至於國際事務司、適應運動司的司長人選還未確定，分別由前體育署國際及兩岸運動組長許秀玲、前體育署學校體育組長蔡忠益暫代職位，鄭世忠表示，「目前兩個司長面試的人很多，且部長李洋都陸續面試中，重點是要寧缺勿濫，所以需要多一點時間，兩位人選盡快出現。」

除了推廣全民運動外，李洋也曾表示會持續檢討黃金計畫，且會特別著重在18到24歲的潛優選手，對此，競技運動司長謝富秀表示，針對分級會再分析跟檢討，潛優有些部份會比照黃金計畫的第五、第六級，讓資源能夠分布得更深、更廣一點。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中