中職》PS發布新單曲 峮峮感動、希希盼戰況緊繃帶來力量

中信兄弟啦啦隊。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今發布2025年新單曲【WE GOT YOU】，人氣啦啦隊員峮峮直言，「非常開心，今年的單曲對我們來說，旋律跟歌詞都很感動人心。」希希更說，這首歌跟棒球融合，「最近戰況緊張，希望這首能帶給大家力量。」

2025年，邀請金牌製作人陳冠甫為PS製作全新單曲，陳冠甫曾擔任喜歡唱片的音樂總監，同時也是浙江衛視『蜜蜂少女隊』節目音樂製作人和AKB48 Team TP營運總監和唱片製作人，今年的單曲 【WE GOT YOU】，將2025中信兄弟年度口號「進化」寫進歌詞裡，同時在單曲中也特別編寫韓文和日文歌詞。

請繼續往下閱讀...

今年PS的舞蹈也是球迷們有目共睹，每個主題日所呈現的開場舞都讓大家刮目相看，由白白總監所統籌的單曲編舞，開頭是一朵含苞待放的花朵，中心點有著新生代女孩被其它女孩環繞並守護著。中心點的女孩手上比的「S」是PS的招牌手勢。而「S」在電玩領域裡，也是象徵最頂尖厲害的角色，隱喻了我們是最強大的隊伍。

設計上象徵新時代的孕育，身旁有著所有PS姊妹的守護而綻放成花，象徵PS一代代的團結守護，才能如此盛開。整體副歌呈現的是，PS時時刻刻保持最熱情的心，不論勝敗，永遠都在。勝利時一起歡呼跳動；挫敗時也會接住大家，是打從心底支持著對方的感覺。整體舞碼以熱情、溫暖、感動、團結、治癒做為設計理念。

Passion Sisters將於 9/18（四）至 9/19（五）在臺北大巨蛋首度公開發表2025年全新單曲《WE GOT YOU》。球團指出，「這最重要的第一次，當然要獻給最支持PS的象迷們 ！凡憑有價內野門票入場，就能獲得 Passion Sisters 精心準備的 歌詞小卡！邀請所有象迷朋友，一起大聲唱出WE GOT YOU 。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法