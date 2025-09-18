MLB》九月狂谷降臨！日媒曝關鍵數據 大谷翔平逆襲全壘打王不是夢

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平連續兩天開轟，本季第51轟出爐，距離國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）只差2轟，日媒點出關鍵數據，大谷逆轉奪下全壘打王不是夢。

大谷翔平9月手感火燙，單月打擊率高達0.333，OPS為1.202，雙雙寫下本季單月最佳，9月迄今57打數敲出6轟，單月全壘打率為9.5，比去年9月締造50轟、50盜時的10.7還要來得好。此外，擊球仰角平均值更提升至本季最高的18度，顯示擊球更容易飛出牆外。

國聯全壘打王競爭激烈，大谷翔平以51轟暫居國聯第2，僅次於費城人重砲史瓦伯的53轟，史瓦伯在9月的全壘打率僅有14.25，而且他只剩9場比賽，而大谷還有10場。對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）力挺子弟兵，「這會是一場有趣的競賽，但我會押注在我們的選手身上。」

