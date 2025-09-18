晴時多雲

體育 競技運動 其它

湖西鄉公所加碼獎勵體育選手 第69屆縣運獎金總額逼近30萬元

2025/09/18 18:08

湖西鄉代表隊今年縣運表現優異，獎金超過30萬元。（湖西鄉公所提供）湖西鄉代表隊今年縣運表現優異，獎金超過30萬元。（湖西鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣第69屆全縣運動會圓滿落幕，湖西鄉代表隊表現優異，破紀錄項目創歷年新高，獎金總額逼近30萬元，展現湖西鄉公所長期推動體育發展的成果。

今年湖西鄉代表隊達174人，為5鄉1市之冠。獎勵制度分為團體球類項目與個人競技項目兩類，團體項目如籃球、滾球、桌球、棒球等，前4名頒發3000元至10000元不等獎金，獎勵教練與選手；個人項目如田徑、接力、全能、游泳、跆拳道等，獎金介於600元至5000元之間，若打破縣運紀錄，另加發3000元。

鄉長陳振中表示，湖西鄉公所訂定體育獎勵辦法行之有年，去年獎金預算為25萬元，今年特別將獎金額度提高至30萬元，本屆破紀錄與奪冠人次創下新高。除獎金外，湖西鄉公所亦提供多項補助措施，包括全額補助選手來回交通費，以及運動服裝費補助，獎金加補助逾60萬元。

今年湖西鄉獲得13項冠軍，包括男子棒球、女子木球、男子法式滾球、女子法式滾球、男子游泳、女子跆拳道、男子桌球、女子桌球、男子羽球、男子田賽、女子田賽、男子徑賽、女子徑賽。

田徑項目方面共有6項打破大會紀錄，分別為：社女5000公尺決賽（陳芷盈）、社男5000公尺決賽（陳宇威）、社男800公尺決賽（柯竣棋）、社混4×400公尺接力決賽（盧彥宇、陳麗萍、陳昱仁、趙思穎）、社女10000公尺決賽（陳若盈）、社男1500公尺決賽（柯竣棋）。

破紀錄湖西鄉代表隊選手，另加頒獎金鼓勵。（湖西鄉公所提供）破紀錄湖西鄉代表隊選手，另加頒獎金鼓勵。（湖西鄉公所提供）

