中職》超越勝負的視野 洪總還有更在意的事情

2025/09/18 18:34

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「其實我現在做總教練喔，比賽勝負已經不是最在意的事了。」今天賽前台鋼雄鷹總教練洪一中和媒體閒聊，忽然吐露執教多年的心聲，洪總強調，當然他還是很在乎勝負，輸球感覺不會好，但他更在比賽內容和品質。

洪總解釋，「你們常在比賽看到我把失誤的選手換下來，有人說這是懲罰性調度，其實也不是這樣講，我不希望人家看到基本的球，出現離譜的失誤，讓人家看不起中華職棒，覺得中華職棒水準就只有這樣子，我想讓大家看到我們職棒選手有一定水準，至少基本功要好。」

洪總再舉一例，「有時候你們看我在場邊念選手，我常跟他們講，你在春訓就要多練、練扎實來，開季才不會出現不必要的失誤，不要等到比賽出狀況再來懊悔，我常講本能和本事，你打擊好，那是你的本能，有時候打擊很吃天分，你守備多練，練到球打過來就知道怎麼處理，降低失誤的發生率，那才是你的本事。」

洪總認為，中職競爭環境不如美、日職棒，選手還是必須多練，這不是「土法煉鋼」，而是多練才有進步的可能性，也能維持身體強度，「以前Lamigo桃猿那一批球員練球也是很操，後來他們都打很久，有的打到40歲還在打，多練還是有差。」

