晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林智勝悠遊卡熱銷近6000組 捐贈逾26萬力挺基層棒球

2025/09/18 19:30

林智勝悠遊卡熱銷並做公益力挺基層棒球。（味全龍提供）林智勝悠遊卡熱銷並做公益力挺基層棒球。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕為致敬引退的球星林智勝，並記錄全台球迷共同的感動，悠遊卡公司月初獨家發行「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」，以表達對其職業生涯的肯定與感謝，套組發行以來，受到球迷熱烈支持，銷售5,790組，悠遊卡公司依承諾捐出銷售所得10%，共計26萬餘元，平均捐贈予「台灣原住民族棒球運動發展協會」及「頂新和德文教基金會的接棒未來公益計畫」，投入棒球運動在基層向下扎根，並持續推廣。

這套「林智勝堅持求勝超級悠遊卡紀念套組」不僅深具收藏與紀念價值，更重要的是，它將球迷的支持化為實際力量，透過公益捐款傳承「大師兄」熱愛家鄉、關懷後輩的精神。林智勝表示：「很感謝球迷的支持，讓這份紀念能夠化為對基層棒球的實質幫助。棒球改變了我的人生，也希望透過這樣的方式，回饋社會、照顧後輩，讓更多孩子有機會站上棒球場。」

悠遊卡公司表示，未來仍將秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，持續把商品銷售的力量，化為推動體育發展與公益關懷的助力，為更多懷抱夢想的孩子點亮希望之燈，讓更多球員們有機會在球場上揮灑汗水、追逐夢想。

林智勝悠遊卡熱銷並做公益力挺基層棒球。（味全龍提供）林智勝悠遊卡熱銷並做公益力挺基層棒球。（味全龍提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中