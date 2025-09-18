晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》兄弟勇奪重要一勝！ 逼近獅象36年史上首見壯舉

2025/09/18 21:12

兄弟先發投手李博登。（記者劉信德攝）兄弟先發投手李博登。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟今天在7局下狂敲4安猛攻4分大局，加上李博登繳出7局掉1分好投，終場以5：1力退統一獅，中斷3連敗，避免在年度戰績被獅隊逼至0場勝差。

兄弟和統一的對戰組合被視為中職版「傳統一戰」，兄弟本季對獅隊15勝6敗，勝率7成14，只要剩餘3場對戰再贏2場，將會超車2003年對獅隊勝率的6成84（13勝6敗1和），寫下兄弟在「傳統一戰」史上最高勝率、亦是首度勝率破7成的首見壯舉。

獅隊有個好的開始，4局上突破中信先發投手李博登，林安可四壞、陳鏞基敲安，1出局攻佔一二壘，潘傑楷敲1分打點的適時安打，獅隊先馳得點。

在獅隊先發投手飛力獅的封鎖，中信前3局無安打，岳政華在4局下敲出全隊首安，並靠暴投攻上二壘，黃韋盛在2出局擊出追平分安打，率隊以1：1扳平戰局。

兩隊前6局戰成1：1，江坤宇在7局下敲安上壘，加上飛力獅暴投上二壘，詹子賢擊出超前分安打，打破1：1的平手僵局，也打退飛力獅，他投6.1局被敲6支安打，失掉3分，防禦率暴漲至1.99，被後勁的2.03進逼。

獅隊換上王鏡銘止不住中信攻勢，高宇杰和岳東華連續安打再進帳1分，加上陳俊秀的高飛犧牲打、岳政華滾地球造成陳鏞基失誤，中信猛攻4分大局，奠定勝基。

大巨蛋果真是中信的福地、統一的魔地，中信本季在大巨蛋狂掃20勝、勝率6成45，而統一獅前次在大巨蛋贏球要追溯至4月12日，戰績3勝6敗，勝率跟對戰中信兄弟一樣慘。

有趣的是，知名旅遊網今天跟中信推出罕見活動，只要中信得1分或敲1轟都能抽1張東京機票，今天中信合計攻下5分，為球迷抽出5張機票。

統一潘傑楷擊出安打。（記者劉信德攝）統一潘傑楷擊出安打。（記者劉信德攝）

統一先發投手飛力獅。（記者劉信德攝）統一先發投手飛力獅。（記者劉信德攝）

中職》兄弟勇奪重要一勝！ 逼近獅象36年史上首見壯舉兄弟黃韋盛。（記者劉信德攝）

兄弟詹子賢。（記者劉信德攝）兄弟詹子賢。（記者劉信德攝）

兄弟詹子賢。（記者劉信德攝）兄弟詹子賢。（記者劉信德攝）

兄弟岳東華。（記者劉信德攝）兄弟岳東華。（記者劉信德攝）

兄弟岳政華。（記者劉信德攝）兄弟岳政華。（記者劉信德攝）

