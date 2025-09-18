全運會划船》三屆奧運名將汪明輝進帳3金 最後一舞完美落幕

汪明輝（右）率領南投縣勇奪划船男子組四人單槳金牌。（全運會提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕114年雲林全國運動會划船項目今在日月潭月牙灣落幕，39歲的三屆奧運名將汪明輝一舉進帳3金，為全運會選手生涯畫下完美句點。

汪明輝自2004年雅典奧運起連續三屆征戰五環殿堂，也在2010年廣州亞運、2014年仁川亞運鍍銀，是台灣划船運動代表性人物，他自2018年雅加達亞運後逐漸淡出國際賽場，到水里工商訓練划船隊，不過仍持續參與全運會傳承經驗。

汪明輝此次報名4人單槳、4人雙槳與8人單槳3項，最後全數進帳金牌，南投縣合計拿下5面金牌，也是男子組最多金，汪明輝指出，「日月潭水上運動訓練中心去年啟用，大家都在看南投的成績，這是我們努力的方向。」

汪明輝共計參加過12屆全運會，他在選手生涯正式落幕後感性表示，最大遺憾應該是110年全運會錯失單人雙槳10連霸與雙人雙槳9連霸，而雖然將正式告別賽場，他仍心繫台灣划船運動發展，他說，南投縣年輕選手人才輩出，希望後進可以在國際賽努力爭取好成績，「現在的器材與環境都比以前好很多，希望年輕選手能更有企圖心，要在國際賽爭取更好成績。」

汪明輝（右2）率領南投縣勇奪划船男子組四人單槳金牌。（全運會提供）

