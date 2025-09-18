晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會划船》三屆奧運名將汪明輝進帳3金 最後一舞完美落幕

2025/09/18 19:47

汪明輝（右）率領南投縣勇奪划船男子組四人單槳金牌。（全運會提供）汪明輝（右）率領南投縣勇奪划船男子組四人單槳金牌。（全運會提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕114年雲林全國運動會划船項目今在日月潭月牙灣落幕，39歲的三屆奧運名將汪明輝一舉進帳3金，為全運會選手生涯畫下完美句點。

汪明輝自2004年雅典奧運起連續三屆征戰五環殿堂，也在2010年廣州亞運、2014年仁川亞運鍍銀，是台灣划船運動代表性人物，他自2018年雅加達亞運後逐漸淡出國際賽場，到水里工商訓練划船隊，不過仍持續參與全運會傳承經驗。

汪明輝此次報名4人單槳、4人雙槳與8人單槳3項，最後全數進帳金牌，南投縣合計拿下5面金牌，也是男子組最多金，汪明輝指出，「日月潭水上運動訓練中心去年啟用，大家都在看南投的成績，這是我們努力的方向。」

汪明輝共計參加過12屆全運會，他在選手生涯正式落幕後感性表示，最大遺憾應該是110年全運會錯失單人雙槳10連霸與雙人雙槳9連霸，而雖然將正式告別賽場，他仍心繫台灣划船運動發展，他說，南投縣年輕選手人才輩出，希望後進可以在國際賽努力爭取好成績，「現在的器材與環境都比以前好很多，希望年輕選手能更有企圖心，要在國際賽爭取更好成績。」

汪明輝（右2）率領南投縣勇奪划船男子組四人單槳金牌。（全運會提供）汪明輝（右2）率領南投縣勇奪划船男子組四人單槳金牌。（全運會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中