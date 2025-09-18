高球》強風吹拂！王偉軒、陳裔東在仰德TPC錦標賽首輪飆69桿為台將最佳

王偉軒暫居第四。（大會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕總獎金100萬美元（約3010台幣）亞巡大賽的仰德TPC錦標賽今在林口高爾夫球場正式開打，強風下，衛冕的泰國選手蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai）憑藉準確的推桿與切桿，打出低於標準桿6桿的66桿，暫時單獨領先，至於王偉軒、陳裔東同以66桿並列第4，為台將最佳。

蘇提帕今天打下1鷹5鳥1柏忌，他的開球上球道成功率高有11個洞，雖然鐵桿準確度比較差，不過短切與推桿很準，他賽後說，今天的風真的很大，他在林口球場從來沒有遇到過這麼強的風，不過他並沒有想太多，包括衛冕的事，「今天的狀況挑戰度高，必須專心面對與處理。」

陳裔東今天開球木桿與鐵桿都發揮水準，打出2鷹、3鳥、4柏忌，在第1 洞五桿洞開球到右邊，第二桿打上果嶺距旗洞30呎，一長推進洞精采獵鷹，後在他的最後一洞第9洞四桿洞，開球後距旗洞138碼，以50 度切桿，直接打進洞再獵下一鷹；另三鳥以第2洞四桿洞第二桿距洞190碼，以六鐵打上果嶺，留下一記3呎小鳥推桿，打得最漂亮。他表示，今天風大，開球與第二桿接桿都要注意風向，上了果嶺較難接近洞口，打出這成績算是滿意了。

王偉軒抓下7鳥、4柏忌，今天第二桿的接桿鐵桿打得不錯，雖然風勢大，還能抓得住風向，打上果嶺都很靠近洞口，製造不少抓鳥機會，推桿也行，大多也把握住了；只有切桿因為果嶺速度與練習賽時不大一樣，滾動比較快一點，有幾個果嶺邊的切桿，力道都大了點，因而吞下柏忌，他說，明天會調整切桿與推桿的力道，此賽前已休息兩周未打其他比賽，狀態很放鬆，首回合先穩住再說，後面再保持水準。

