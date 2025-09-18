日職》古林睿煬復出挨轟吞敗 新庄剛志盼其將懊悔化為力量

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天以2：3不敵洋聯龍頭軟銀，台灣火球男古林睿煬復出首戰挨轟吞敗，火腿監督新庄剛志賽後受訪表示，古林挨轟的那一球其實投得不差。

古林睿煬在球隊取得2：1領先時於8局下登場，雖然先讓中村晃敲出界外飛球出局，接著被栗原陵矢打出中右外野追平陽春砲，之後又被柳町達敲出二壘安打，隨後敬遠野村勇和保送海野隆司形成滿壘，火腿趕緊換下古林，而之後接替投球的田中正義投出保送再掉1分，算在古林頭上。

古林睿煬日職生涯首度中繼上場，後援0.1局用21球，被敲2安包含1轟，失掉2分，沒有三振、出現2次保送，最快球速154公里，賽後防禦率為3.26，古林苦吞本季第2敗。

火腿監督新庄剛志賽後談到古林睿煬挨轟時表示，其實古林那一顆球投得並不差，但被敲全壘打之後就亂掉了，「我想他本人一定是最懊悔的，如何把這股不甘心化為力量，這種心態非常重要。」對於古林睿煬未來是否還是擔任牛棚投手，新庄剛志明確表示，古林未來角色將定位為中繼投手，還剩下10場比賽了，要全力以赴拿下勝利。

火腿今天不敵軟銀後，讓對手封王魔術數字減至M7，勝差擴大至4.5場，但由於歐力士今天輸球，火腿已經確定至少可以穩坐洋聯第2，保有高潮系列賽首輪的主場優勢。

