中職》慘遭台鋼雄鷹痛擊！ 味全龍離季後賽愈來愈遠了

味全龍先發投手徐若熙。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹今天火力全開，全敲出17支安打，包含首局吳念庭轟出一發3分砲，加上投手群強勢壓制，最終台鋼就以11：3大勝味全龍拿下3連勝，龍隊輸球後，下半季勝率跌至4成47，年度勝率滑落至4成67，爭奪季後賽門票幾乎陷入絕境。

首局台鋼率先發動攻勢，曾子祐和王博玄安打上壘，吳念庭轟出3分砲取得領先，這也是本季吳念庭所轟出的第2發全壘打，2局上台鋼再靠紀慶然安打和曾子祐二壘安打進帳1分。

龍隊先發投手徐若熙用93球投6局退場，被敲出7支安打包含1轟，另有6K沒有出現4死球，失4分都是責失苦吞本季第7敗。

7局上林家鋐、曾子祐、吳念庭先後敲安再添1分，吳念庭敲3安又開轟，灌進5分打點獲選單場MVP，曾子祐單場敲4安，顏郁軒和林家鋐都敲3安，攻勢異常猛烈。8局上台鋼臨去秋波在靠一輪攻勢打下5分大勝而歸，龍隊只在8局下靠朱育賢轟出兩分砲進帳分數。

台鋼先發洋投艾速特只用68球投5局就退場，被敲3安無失分拿下本季第9勝，豪取跨季對戰7連勝，這兩年艾速特對龍隊出賽10場其中9場先發，戰績7勝0敗1次中繼成功，55.1局投球失10分都是責失，防禦率1.63，堪稱新一代「屠龍手」。

台鋼雄鷹先發投手艾速特。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹吳念庭敲出三分砲。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹紀慶然。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹林家鋐。（記者陳志曲攝）

味全龍朱育賢敲出2分砲。（記者陳志曲攝）

