體育 棒球 中職

中職》關鍵時刻換掉「巨蛋王」宋晟睿 兄弟教頭沒有任何猶豫

2025/09/18 22:18

宋晟睿。（資料照，記者陳志曲攝）宋晟睿。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕9月貧打的中信兄弟今天對統一獅揮別低潮，7局下串聯4安猛灌4分大局，其中，陳俊秀代打本季已敲11轟的「巨蛋王」宋晟睿，擊出教科書等級的高飛犧牲打，讓總教練平野惠一直呼是完美地完成任務。

兩隊前6局戰成1：1，江坤宇在7局下敲安上壘，加上飛力獅暴投上二壘，詹子賢擊出超前分安打，打破1：1的平手僵局，也打退飛力獅，他投6.1局被敲6支安打，失掉3分，防禦率暴漲至1.99，被後勁的2.03進逼。

獅隊換上王鏡銘止不住中信攻勢，高宇杰和岳東華連續安打再進帳1分，加上陳俊秀代打的高飛犧牲打、岳政華滾地球造成陳鏞基失誤，中信猛攻4分大局，奠定勝基。

談到7局下陳俊秀的代打高飛犧牲打，平野惠一直言，宋晟睿在上壘和串聯都沒有做好，那個打席是決定勝負的關鍵點，因而讓俊秀上場，「7局有很好的串聯，攻勢不能斷在這邊，依照睿睿前幾個打席的內容來看，我沒有猶豫就換掉了。」

平野惠一也說，那時是無人出局攻佔二、三壘，陳俊秀的右外野深遠高飛球，不只是形成高飛犧牲打，還讓二壘跑者推進上三壘，「很完美地完成任務。」

