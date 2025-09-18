中職》致命砲擊！ 旅日大前輩吳念庭有話想對徐若熙說

台鋼雄鷹吳念庭（中）獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天台鋼雄鷹以11：3大勝味全龍，吳念庭首局從龍隊先發強投徐若熙手中轟出3分砲，繳3安猛打賞，灌進5分打點獲選單場MVP，徐若熙先發6局失4分苦吞敗投，台鋼總教練洪一中指出，今天關鍵在於攻擊串聯得不錯，尤其是吳念庭首局3分砲，讓投手投球比較安心。

吳念庭這一轟，不但是台鋼團隊對徐若熙的首轟，同時也是徐若熙對台鋼的首敗，吳念庭表示，大家知道台鋼最近開局得分比較少，第1局曾子祐和王博玄敲安做機會給他，當時鎖定徐若熙的直球，結果那顆是滑球，剛好有掌握到，「今天風滿大的，打出去就知道會『歐把』，但不知道會飛那麼遠。」

吳念庭過去在日職打拚，徐若熙未來有機會旅日發展，吳念庭說，「若熙當然有日職一軍先發輪值的實力，他的直球和投手節奏都掌握得不錯，變化球犀利度很棒，如果今年球季結束能出去的話，很替他開心，希望他趁年輕趕快出去闖一闖，對台灣棒球是加分的。」

吳念庭盛讚徐若熙是很不錯的投手，每一年都在成長，今年可以投長局數，變速球又能投在犀利的位置，這場比賽前兩局拿到4分，很開心可以從好投手身上拿這麼多分數。

此役徐若熙最快球速151公里，只有5球超過150公里，速球多半落在145至148公里，以往火球連發的「龍之子」已不復見，洪總就說，感覺今天徐若熙的球沒有以往那麼快。

