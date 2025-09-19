拉沃盃》阿格西盛讚年輕球王艾卡拉茲：集三巨頭優點於一身

艾卡拉茲。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕第8屆拉沃盃即將在美國舊金山大通中心開打，世界隊隊長阿格西（Andre Agassi）賽前受訪時，盛讚歐洲隊人氣球星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）展露天賦與實力，已經集網壇傳奇「三巨頭」的優點於一身，正是全隊頭號大敵。

「我們經歷了喬科維奇（Novak Djokovic）、費德爾（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）的時代，如果你把每個人優秀之處都發揮出來，就會像艾卡拉茲一樣。」阿格西指出，這位年僅22歲的當今世界球王，防守能力就和喬帥一樣好，手感如同費爸般柔順，又可像西班牙同胞前輩「蠻牛」拚出速度並掌控節奏，「激情讓他時刻保持火熱狀態，他擁有這一切。你必須希望他有時能發揮創造力，時不時地跨越那條線，給你一些希望。」

艾卡拉茲甫於美國公開賽二度掄元，職業生涯大滿貫第6冠到手，順勢重返世界球王寶座；去年他首度角逐拉沃盃，就率領歐洲隊在德國柏林擊敗世界隊奪冠。如今接下世界隊隊長重任的阿格西，直言艾卡拉茲攻守能力獨一無二，體現出史上最偉大球星的終極特質，並為各地球迷帶來歡樂，正是網壇光明未來的象徵。

