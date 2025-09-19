MLB》傳奇落幕！道奇塞揚神獸克蕭季後引退 例行賽主場最終戰時間曝

克蕭季後退休。（取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕本世代最偉大強投之一的道奇37歲塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw），今年投完生涯第18個大聯盟賽季後，確定將正式高掛球鞋，宣布退休。

曾拿過3座塞揚獎的傳奇名投克蕭，去年道奇奪冠時，就曾表示將會再戰一年，不過季末他選擇跳脫自己的球員選擇權，放棄1000萬美元的薪水，當時克蕭也一再強調自己想在道奇退休的願望，最終在季前與道奇達成1年750萬美元合約共識，續戰生涯第18個賽季。

克蕭開季從傷兵名單出發，美國時間5月17日才迎來本季初登板，表現也漸入佳境，繳出一張優異成績單，今年20場先發拿下10勝2敗，投102局送出71次三振，防禦率3.53，每局被上壘率1.22，EAR+為116，fWAR值為2.2。如今克蕭決定在今年球季後退休，他的例行賽主場最終戰，也確定將在台灣時間本週六（9月20日）早上10點對上巨人。

克蕭於2006年選秀會以首輪第7順位被道奇相中，18年生涯始終效力道奇，曾在2020年幫助球隊拿下世界大賽冠軍。克蕭生涯除了3屆塞揚以外，還拿過1屆年度MVP、1屆金手套獎，入選過11屆全明星賽。克蕭也是現役唯三累積生涯200勝的投手，也是史上第4位達成生涯3000K的左投。

