晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》傳奇落幕！道奇塞揚神獸克蕭季後引退 例行賽主場最終戰時間曝

2025/09/19 07:07

克蕭季後退休。（取自大聯盟官網）克蕭季後退休。（取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕本世代最偉大強投之一的道奇37歲塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw），今年投完生涯第18個大聯盟賽季後，確定將正式高掛球鞋，宣布退休。

曾拿過3座塞揚獎的傳奇名投克蕭，去年道奇奪冠時，就曾表示將會再戰一年，不過季末他選擇跳脫自己的球員選擇權，放棄1000萬美元的薪水，當時克蕭也一再強調自己想在道奇退休的願望，最終在季前與道奇達成1年750萬美元合約共識，續戰生涯第18個賽季。

克蕭開季從傷兵名單出發，美國時間5月17日才迎來本季初登板，表現也漸入佳境，繳出一張優異成績單，今年20場先發拿下10勝2敗，投102局送出71次三振，防禦率3.53，每局被上壘率1.22，EAR+為116，fWAR值為2.2。如今克蕭決定在今年球季後退休，他的例行賽主場最終戰，也確定將在台灣時間本週六（9月20日）早上10點對上巨人。

克蕭於2006年選秀會以首輪第7順位被道奇相中，18年生涯始終效力道奇，曾在2020年幫助球隊拿下世界大賽冠軍。克蕭生涯除了3屆塞揚以外，還拿過1屆年度MVP、1屆金手套獎，入選過11屆全明星賽。克蕭也是現役唯三累積生涯200勝的投手，也是史上第4位達成生涯3000K的左投。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中