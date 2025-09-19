晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》回到最初的起點！ 獨行俠簽回昔日首輪後衛史密斯

2025/09/19 07:13

史密斯重返獨行俠。（資料照）史密斯重返獨行俠。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》報導，前首輪第9順位後衛史密斯（Dennis Smith Jr.），將與達拉斯獨行俠簽下一年合約，重返生涯最初的起點。

史密斯在2017年選秀會上被獨行俠以首輪第9順位選下，在新秀年就打出不凡身手，69場出賽都是先發，平均15.2分、3.8籃板、5.2助攻、1.0抄截，在新人王票選名列第5名，入選年度新秀第二隊。

不過在天之驕子東契奇（Luka Doncic）加盟後，史密斯與他的磨合不順，在生涯第2年後就被球團放棄交易到尼克，換取以長人波辛傑斯（Kristaps Porziņģis）為主的包裹。史密斯在加盟尼克後僅打了58場，便在2021年的交易案中被換到活塞，同時也讓羅斯（Derrick Rose）回到尼克，接下來的史密斯便成為標準的籃球浪人，依序效力過拓荒者、黃蜂與籃網，上個賽季轉戰歐洲籃壇效力於皇馬。

最近兩個NBA賽季，史密斯平均可以出賽55場，在平均超過20分鐘的上場時間內可以拿到7.6分，現年27歲的史密斯生涯平均可以拿到9.4分、4.2助攻、3籃板。因為目前獨行俠的陣容已經全滿，史密斯的合約僅為部分保障，與另一名後衛威廉斯（Brandon Williams）相同。

