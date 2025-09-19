MLB》道奇神獸克蕭震撼宣布退休！主帥透露早知道、季後賽有望登板

克蕭（右）與羅伯斯（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇37歲傳奇克蕭（Clayton Kershaw）在季末震撼宣布本季引退，結束18年球員生涯的消息，陣中資深好手馬恩西（Max Muncy）提到自己先前就已經得知此事，主帥羅伯斯（Dave Roberts）同樣也已事先得知，並且指出克蕭應該會在季後賽有一席之地。

克蕭今年5月中回歸賽場，今天便宣布自己將引退的消息震撼球界，與他同隊8年的馬恩西表示，有些隊友比較早知道克蕭要退休的消息，但克蕭在今天早上才在球員群組跟大家講：「我知道這是事實但我還是不想相信。」

總教練羅伯斯表示，克蕭在幾周前告知他要退休，不過在昨天才跟他講要在今天宣布：「他當時很激動，我也明白為什麼。」

本賽季克蕭雖然從傷病名單中出發，但在回歸後就一直是道奇輪值相當值得信賴的好手，今年一共先發20場，拿下10勝2敗，主投102局送出71次三振，防禦率3.53。

羅伯斯在先前也曾透露克蕭有望在季後賽獲得一席之地，「我不確定會是什麼角色，但我想最重要的一點是，我相信他。而對我來說，季後賽就是要讓你信任的球員上場。」

目前道奇隊暫居國聯西區龍頭寶座，不過仍未確定拿下季後賽門票。上個賽季道奇奪下世界大賽冠軍，但克蕭並沒有被放進季後賽名單當中。

