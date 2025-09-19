晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》史上最貴索托豪寫超狂紀錄！華裔大物5局8K助大都會穩住外卡

2025/09/19 08:22

索托。（法新社）索托。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕大都會主場交手教士系列賽最終戰，22歲華裔大物喬納．唐（Jonah Tong）回穩繳出5局8K無責失好投，終場大都會6：1擊敗教士，持續穩住國聯第3張外卡的位置。

大都會今天開賽就靠著當家重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）本季第37轟先馳得點，儘管教士3局上用高飛犧牲打追平，但3局下索托（Juan Soto）內野滾地球再超前，加上尼莫（Brandon Nimmo）補上一發3分砲，單局灌進4分早早奠定勝基。

季前與大都會簽下15年7.65億美元史上最貴合約的索托，今天4打數2安打，貢獻1分打點，也讓他本季正式達成100分打點，也成為繼邦茲（Barry Bonds）與巴格威爾（Jeff Bagwell）後，史上第3位單季40轟、30盜、100打點與100保送的球員。

喬納．唐上一戰面對遊騎兵僅投0.2局狂失6分，寫下生涯最慘一役，也讓大都會當時吞下7連敗。不過今天喬納．唐先發對決教士，投5局被敲4支安打，失掉1分非自責分，狂飆8次三振沒有保送，收下本季第2勝，防禦率下修至5.94。

大都會在吞下惡夢8連敗後止跌回升，近4戰拿下3勝，目前以79勝74敗戰居國聯外卡第3名，而後續追趕的響尾蛇則還落後2場勝差；教士輸球後戰績83勝40敗，戰居國聯外卡第2，而對國西龍頭道奇的勝差則落後2.5場。

喬納．唐。（法新社）喬納．唐。（法新社）

