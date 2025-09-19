晴時多雲

MLB》美中競爭白熱化！ 守護者無懼塞揚回歸、橫掃老虎豪取7連勝

2025/09/19 08:14

拉米瑞茲致勝2分砲助隊橫掃老虎豪取7連勝。（美聯社）拉米瑞茲致勝2分砲助隊橫掃老虎豪取7連勝。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上場比賽因身體緊繃提前退場的老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal），今天面對守護者繳出6局9K僅失1分好投證明身體無礙，但守護者在比賽後段靠著拉米瑞茲（Jose Ramirez）2分砲突破老虎牛棚防線，系列賽3戰橫掃，豪取近期7連勝，目前距離美聯中區龍頭只剩下3.5場落後，距離外卡也只有1.5場的勝差。

老虎今天在2下率先得分，靠的是基斯（Colt Keith）的二壘安打，4上守護者諾埃爾（Jhonkensy Noel）砲轟史庫柏爾扳平比數。7上守護者在史庫柏爾退場後把握牛棚登板的機會，明星好手拉米瑞茲從莫爾頓（Troy Melton）手中敲出2分砲奠定勝基，終場就以3：1擊敗老虎，系列賽3戰橫掃。守護者先發拜比（Tanner Bibee）用6局8K失1分好投奪下本季第11勝（另11敗）。

守護者豪取7連勝，讓美聯的戰績變得更加撲朔迷離，本季一路高歌猛進的老虎在美聯中區被追到只剩下3.5場勝差，守護者距離美聯外卡第三名的紅襪也只剩下1.5場勝差。接下來守護者將要對上雙城進行4連戰，然後要跟老虎再次於3戰系列賽碰頭，最後要打遊騎兵，預計在對老虎的系列賽結束後，季後賽晉級態勢有望更加明朗。

上場因身體不適提前退場，今天史庫柏爾回歸繳6局9K失1分好投無關勝敗。（路透）上場因身體不適提前退場，今天史庫柏爾回歸繳6局9K失1分好投無關勝敗。（路透）

